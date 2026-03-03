Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, который отметил возникновение у России большой проблемы по накоплению ракет. Сегодня у врага есть серьезная нехватка всех видов вооружения, в частности баллистических и крылатых ракет.

К теме Россияне готовят новые атаки на инфраструктуру Украины, – Зеленский

Сколько времени нужно России, чтобы восстановить запас ракет?

Криволап заметил, что россияне сейчас уже используют ракеты непосредственно "с колес". Судя по расчетам, стратегический запас ракет в России почти или вообще исчерпан.

Удар по Воткинскому заводу в России существенно ухудшил ситуацию по стратегическому ресурсу баллистических ракет. Потому что этот завод выпускал "Искандер-М", "Кинжалы" и все двигатели откуда шли. Поэтому это задержит россиян как минимум на три месяца, а скорее всего на полгода. Это время потребуется для обновления запасов,

– отметил авиаэксперт.

Поэтому сейчас россияне будут осуществлять, по его мнению, целенаправленные удары с использованием небольшого количества баллистических и крылатых ракет. Также враг может интенсивнее использовать "Шахеды".

К слову. Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что атака украинской ракетой "Фламинго" по Воткинскому заводу, где изготавливают ракеты для комплексов "Искандер", "Ярс" и "Булава", привела к серьезным повреждениям. Он считает, что это будет иметь очень серьезные последствия для россиян, ведь даже один удар по одному из центральных цехов резко снизит производительность предприятия, а накопление незавершенных ракет будет расти.

Однако при этом России нужно будет серьезно защитить Елабугу в Татарстане, где расположено крупное производство дронов. Потому что маршрут, которым летели ракеты на Воткинский завод в Удмуртии, пролегает, как заметил авиационный эксперт, почти мимо Казани, которая почти рядом с Ижевском, где концерн Калашникова, выпускающий дрон "Италмас", разведдрон Zala, барражирующий боеприпас "Ланцет". Там расположен завод "Купол", который изготавливает системы "Тор" и дроны "Гарпия".

Поэтому россиянам надо сейчас серьезно думать, как защищаться. Следующие удары, вероятно, будут в том же направлении, ведь украинские силы уже усвоили, как преодолевать там средства российской ПВО,

– пояснил Константин Криволап.

Кроме того, в Украине, как отметил он, должна появиться баллистика, способная преодолевать большие расстояния и, вероятно, дальнобойный дрон.

Какие еще удары наносит Украина по важным объектам в России?