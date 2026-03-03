Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, который отметил возникновение у России большой проблемы по накоплению ракет. Сегодня у врага есть серьезная нехватка всех видов вооружения, в частности баллистических и крылатых ракет.
К теме Россияне готовят новые атаки на инфраструктуру Украины, – Зеленский
Сколько времени нужно России, чтобы восстановить запас ракет?
Криволап заметил, что россияне сейчас уже используют ракеты непосредственно "с колес". Судя по расчетам, стратегический запас ракет в России почти или вообще исчерпан.
Удар по Воткинскому заводу в России существенно ухудшил ситуацию по стратегическому ресурсу баллистических ракет. Потому что этот завод выпускал "Искандер-М", "Кинжалы" и все двигатели откуда шли. Поэтому это задержит россиян как минимум на три месяца, а скорее всего на полгода. Это время потребуется для обновления запасов,
– отметил авиаэксперт.
Поэтому сейчас россияне будут осуществлять, по его мнению, целенаправленные удары с использованием небольшого количества баллистических и крылатых ракет. Также враг может интенсивнее использовать "Шахеды".
К слову. Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что атака украинской ракетой "Фламинго" по Воткинскому заводу, где изготавливают ракеты для комплексов "Искандер", "Ярс" и "Булава", привела к серьезным повреждениям. Он считает, что это будет иметь очень серьезные последствия для россиян, ведь даже один удар по одному из центральных цехов резко снизит производительность предприятия, а накопление незавершенных ракет будет расти.
Однако при этом России нужно будет серьезно защитить Елабугу в Татарстане, где расположено крупное производство дронов. Потому что маршрут, которым летели ракеты на Воткинский завод в Удмуртии, пролегает, как заметил авиационный эксперт, почти мимо Казани, которая почти рядом с Ижевском, где концерн Калашникова, выпускающий дрон "Италмас", разведдрон Zala, барражирующий боеприпас "Ланцет". Там расположен завод "Купол", который изготавливает системы "Тор" и дроны "Гарпия".
Поэтому россиянам надо сейчас серьезно думать, как защищаться. Следующие удары, вероятно, будут в том же направлении, ведь украинские силы уже усвоили, как преодолевать там средства российской ПВО,
– пояснил Константин Криволап.
Кроме того, в Украине, как отметил он, должна появиться баллистика, способная преодолевать большие расстояния и, вероятно, дальнобойный дрон.
Какие еще удары наносит Украина по важным объектам в России?
В ночь на 2 марта украинские силы атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае. В результате атаки были поражены нефтеналивные стендеры терминала и радиолокационная станция из комплекса С-400. А также на нефтеперерабатывающем заводе "Албашнефть" было ликвидировано четыре резервуара РВС-5000, повреждены три резервуара РВС-2000, трубопроводов и подземный резервуар.
Ранее, ночью 22 февраля в Саратове и Энгельсе прогремели взрывы, также сообщают о работе ПВО. Из-за атаки временно прекратил работу аэропорт Саратова.
В Чебоксарах 18 февраля попадание состоялось, предположительно, в завод "ВНИИР-Прогресс" по производству антенны "Комета", которые противодействуют РЭБ на российских дронах.