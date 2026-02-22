Об этом сообщает Общественное і Воздушные силы ВСУ.

Что известно об атаке на Саратов и Энгельс?

В Саратове и Энгельсе прозвучало около 10 взрывов. Сообщают о работе ПВО.

Взрывы над Саратовом начались около 02:00 по местному времени. В общем слышали 8 – 10 взрывов. Они были настолько громкие, что у автомобилей срабатывали сигнализации.

Также 2 вспышки были видны над рекой Волгой, вероятно, это была работа ПВО.

Аэропорт Саратова временно прекратил работу. Самолеты не принимают и не отправляют.

Несколько меньше взрывов слышали над Энгельсом. С местного аэродрома россияне поднимали Ту-160, вероятно, чтобы уберечь его от ударов.

