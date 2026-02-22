Про це повідомляє Суспільне і Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про атаку на Саратов і Енгельс?
У Саратові та Енгельсі пролунало близько 10 вибухів. Повідомляють про роботу ППО.
Вибухи над Саратовом почалися близько 02:00 за місцевим часом. Загалом чули 8 – 10 вибухів. Вони були настільки гучні, що в автомобілів спрацьовували сигналізації.
Також 2 спалахи були видно над річкою Волгою, ймовірно, це була робота ППО.
Аеропорт Саратова тимчасово припинив роботу. Літаки не приймають і не відправляють.
Дещо менше вибухів чули над Енгельсом. З місцевого аеродрому росіяни підіймали Ту-160, ймовірно, щоб уберегти його від ударів.
У Самарській області Росії вночі 21 лютого було завдано удару по Нефтегорському газопереробному заводу.
Атаку підтвердив і губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Він написав, що вночі було завдано удару по 2 промислових майданчиках на території регіону. Ніхто не постраждав.