Про це повідомляють телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+.
Які наслідки удару по Нефтегорську?
Про атаку у Самарській області стало відомо після опівночі 21 лютого. У небі бачили яскраву червону заграву, що свідчила про ймовірну пожежу у місті Нефтегорськ.
За попередніми даними, під ударом міг опинитися Нефтегорський газопереробний завод. Місцеві жителі не цураються висловлювати свої враження після атаки з використанням інвективної лексики.
Там пиз***ь. Кажуть, ГПЗ підірвали. Ух, як яскраво зараз було, б**. Казали, що до ГПЗ залетіли 4 дрони, ось якраз 4 гуркоти й було, або навіть більше. Там конкретно все, критично,
– казали росіяни.
Місцеві розповідають про атаку на ГПЗ у Нефтегорську / Відео з телеграм-каналу Supernova+ (18+)
За даними з відкритих джерел, АТ "Нефтегорський газопереробний завод" – це чинне підприємство з перероблення природного газу та попутного нафтового газу (ПНГ) у місті Нефтегорськ Самарської області. Завод переробляє природний газ та ПНГ із нафтових родовищ району.
Окрім того, повідомлялося, що внаслідок атаки на підприємстві могли горіти щонайменше 5 резервуарів.
Наслідки атаки на Нефтегорський газопереробний завод / Відео з телеграм-каналу Supernova+ (18+)
Атаку підтвердив і губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Росіянин написав, що вночі було завдано удару по 2 промислових майданчиках на території регіону.
"Постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби. Нагадую про заборону на знімання та публікацію фото, відео БпЛА та наслідків їх застосування", – зазначив Федорищев.
Де ще були вибухи у Росії нещодавно?
Вночі 21 лютого в Удмуртії, що в Росії, був атакований Воткінський завод, який виробляє ракети для "Іскандер-М" і "Орєшник". По заводу прилетіли щонайменше 3 дрони.
Ввечері 20 лютого вибухи лунали в Краснодарі та Анапі. Повідомлялося, що під атакою опинилися декілька НПЗ, а уламки дронів пошкодили газову трубу, спричинили загоряння та знищили близько 10 автомобілів.
А вночі 19 лютого СБУ атакувала нафтобазу "Великолукська" в Псковській області. Всього було зафіксовано 4 вибухи, на місці виникла пожежа.