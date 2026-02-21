Про це повідомляють телеграм-канали Supernova+ та Exilenova+.

Які наслідки удару по Нефтегорську?

Про атаку у Самарській області стало відомо після опівночі 21 лютого. У небі бачили яскраву червону заграву, що свідчила про ймовірну пожежу у місті Нефтегорськ.

За попередніми даними, під ударом міг опинитися Нефтегорський газопереробний завод. Місцеві жителі не цураються висловлювати свої враження після атаки з використанням інвективної лексики.

Там пиз***ь. Кажуть, ГПЗ підірвали. Ух, як яскраво зараз було, б**. Казали, що до ГПЗ залетіли 4 дрони, ось якраз 4 гуркоти й було, або навіть більше. Там конкретно все, критично,

– казали росіяни.

Місцеві розповідають про атаку на ГПЗ у Нефтегорську / Відео з телеграм-каналу Supernova+ (18+)

За даними з відкритих джерел, АТ "Нефтегорський газопереробний завод" – це чинне підприємство з перероблення природного газу та попутного нафтового газу (ПНГ) у місті Нефтегорськ Самарської області. Завод переробляє природний газ та ПНГ із нафтових родовищ району.

Окрім того, повідомлялося, що внаслідок атаки на підприємстві могли горіти щонайменше 5 резервуарів.

Наслідки атаки на Нефтегорський газопереробний завод / Відео з телеграм-каналу Supernova+ (18+)

Атаку підтвердив і губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Росіянин написав, що вночі було завдано удару по 2 промислових майданчиках на території регіону.

"Постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби. Нагадую про заборону на знімання та публікацію фото, відео БпЛА та наслідків їх застосування", – зазначив Федорищев.

