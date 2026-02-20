Про це написав у своєму блозі політолог, екснардеп Олександр Черненко.

На думку експерта, ці операції демонструють суттєвий прогрес у можливостях безпілотників Служби – як у збільшенні радіуса дії, так і в підвищенні точності. Йдеться не просто про ураження визначених цілей, а про спроможність долати багаторівневу систему протиповітряної оборони, що захищає стратегічні об'єкти в глибині території противника.

"Оцініть і різновекторність вибору цілей. Всі ці ураження не тільки створюють проблеми для ВПК, але і демонструють, що жоден російський регіон не може почуватись повністю захищеним", – зазначає Черненко.

Яка роль ударів СБУ по Росії у загальній картині війни?

Експерт наголошує, що ці удари є складовою ширшої стратегії, спрямованої на поступове послаблення економічних і військових можливостей противника.

Ціль – не лише фізичне знищення об'єктів, а й постійне примушування Росії витрачати ресурси на захист глибокого тилу, збільшуючи бюджетні видатки на безпеку. Це все підвищує вартість війни для Кремля,

– пояснює екснардеп.

За його словами, йдеться про стратегію тривалого виснаження, яка поєднує військові, економічні та психологічні інструменти впливу, змінюючи сам характер війни та надаючи їй нової якості.

Прикметно, що на новий рівень інтенсивності ударів Служба вийшла під керівництвом Євгенія Хмари. Бойового генерала, який тривалий час якраз і очолював Центр спеціальних операцій "А". Саме Хмара був одним з тих, хто раніше доклався до розробки багатьох операцій проти росіян. А зараз вдало масштабує цю роботу на новій посаді,

– сказав політолог.

Що цьому передувало?

Раніше повідомлялося, що СБУ завдала три удари великої дальності по території Росії: