На цьому підприємстві ворог виготовляє компоненти для вибухових речовин. Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.

Які наслідки атаки СБУ на Росію?

Як розповіли джерела, дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ здійснили новий deep strike в тилу Росії вночі 17 лютого.

Йдеться про атаку на завод "Метафракс Кемікалс". Зазначається, що розташований він у Пермському краї за понад 1 600 кілометрів від кордону з Україною. Зазначається, що завод працює на російський ВПК, а також перебуває під міжнародними санкціями.

Цікаво! Це один з найбільших виробників метанолу в державі-агресорі та Європі. Виробляють там метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит для вибухівки та інших матеріалів військового призначення, додали джерела в СБУ.

За даними місцевих телеграм-каналів на території підприємства прогриміли щонайменше шість вибухів. Після цього працівників намагались евакуювати.

Попередньо, джерела кажуть, що удар стався по установці виробництва метанолу.