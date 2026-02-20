Кажуть, що під атакою одразу кілька НПЗ. Про це пише Supernova+ та російське видання SHOT.
Які наслідки атаки на Росію?
Російські телеграм-канали стверджують, що "певео" відбиває повітряну атаку дронів.
Зокрема, над Краснодаром чули щонайменше 4 – 5 "гуркотливих звуків". Також місцеві стверджують, що було чутно гул мотора. Також вибух було чутно з боку Чорного моря в районі Анапи.
На тлі атаки аеропорт Краснодара закрили.
Водночас уже почали з'являтися дані про перші наслідки.
Так, безпілотник звалився біля гімназії у Краснодарі, уламки також впали у приватному секторі. Пошкоджено близько 10 автомобілів, вибито шибки в багатоквартирному будинку.
Окрім того, уламки дрона пошкодили газову трубу, через що сталося загоряння.
Також уже пишуть про одну постраждалу людину. Її госпіталізували з різаними ранами гомілки та стегна до місцевої лікарні.
Останні атаки на Росію
Напередодні у Краснодарському краї Росії теж лунали вибухи, зокрема у Сочі та Анапі. Міноборони Росії стверджувало, що "певео" знешкодила 149 безпілотників.
Також 19 лютого повідомляли, що СБУ вдарила по нафтобазі "Великолукська". На об'єкті виникла пожежа.
Тієї ж ночі щонайменше 50 дронів атакували Брянську область. Губернатор Бєлгорода повідомив про зникнення світла і тепла після атаки.