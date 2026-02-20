Кажуть, що під атакою одразу кілька НПЗ. Про це пише Supernova+ та російське видання SHOT.

Які наслідки атаки на Росію?

Російські телеграм-канали стверджують, що "певео" відбиває повітряну атаку дронів.

Зокрема, над Краснодаром чули щонайменше 4 – 5 "гуркотливих звуків". Також місцеві стверджують, що було чутно гул мотора. Також вибух було чутно з боку Чорного моря в районі Анапи.

На тлі атаки аеропорт Краснодара закрили.

Наслідки атаки на Краснодар: дивіться відео

Водночас уже почали з'являтися дані про перші наслідки.

Так, безпілотник звалився біля гімназії у Краснодарі, уламки також впали у приватному секторі. Пошкоджено близько 10 автомобілів, вибито шибки в багатоквартирному будинку.

Окрім того, уламки дрона пошкодили газову трубу, через що сталося загоряння.

Також уже пишуть про одну постраждалу людину. Її госпіталізували з різаними ранами гомілки та стегна до місцевої лікарні.

