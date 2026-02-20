Говорят, что под атакой сразу несколько НПЗ. Об этом пишет Supernova+ и российское издание SHOT.
Какие последствия атаки на Россию?
Российские телеграмм-каналы утверждают, что "певео" отражает воздушную атаку дронов.
В частности, над Краснодаром слышали по меньшей мере 4 – 5 "грохочущих звуков". Также местные утверждают, что было слышно гул мотора. Также взрыв был слышен со стороны Черного моря в районе Анапы.
На фоне атаки аэропорт Краснодара закрыли.
Последствия атаки на Краснодар: смотрите видео
В то же время уже начали появляться данные о первых последствиях.
Так, беспилотник рухнул возле гимназии в Краснодаре, обломки также упали в частном секторе. Повреждено около 10 автомобилей, выбиты стекла в многоквартирном доме.
Атака на Краснодар: смотрите видео
Кроме того, обломки дрона повредили газовую трубу, из-за чего произошло возгорание.
Также уже пишут об одном пострадавшем человеке. Его госпитализировали с резаными ранами голени и бедра в местную больницу.
Атака на Краснодар: смотрите видео
Последние атаки на Россию
Накануне в Краснодарском крае России тоже раздавались взрывы, в частности в Сочи и Анапе. Минобороны России утверждало, что "певео" обезвредила 149 беспилотников.
Также 19 февраля сообщали, что СБУ ударила по нефтебазе "Великолукская". На объекте возник пожар.
Той же ночью по меньшей мере 50 дронов атаковали Брянскую область. Губернатор Белгорода сообщил о исчезновении света и тепла после атаки.