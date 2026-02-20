Говорят, что под атакой сразу несколько НПЗ. Об этом пишет Supernova+ и российское издание SHOT.

Какие последствия атаки на Россию?

Российские телеграмм-каналы утверждают, что "певео" отражает воздушную атаку дронов.

В частности, над Краснодаром слышали по меньшей мере 4 – 5 "грохочущих звуков". Также местные утверждают, что было слышно гул мотора. Также взрыв был слышен со стороны Черного моря в районе Анапы.

На фоне атаки аэропорт Краснодара закрыли.

Последствия атаки на Краснодар: смотрите видео

В то же время уже начали появляться данные о первых последствиях.

Так, беспилотник рухнул возле гимназии в Краснодаре, обломки также упали в частном секторе. Повреждено около 10 автомобилей, выбиты стекла в многоквартирном доме.

Кроме того, обломки дрона повредили газовую трубу, из-за чего произошло возгорание.

Также уже пишут об одном пострадавшем человеке. Его госпитализировали с резаными ранами голени и бедра в местную больницу.

Последние атаки на Россию