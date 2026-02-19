Оккупанты заявляют, что ПВО якобы сбила 113 БпЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Смотрите также Белгородскую ТЭЦ атаковали воздушные цели: в месте произошел блэкаут

Как дроны атаковали Россию?

В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали территорию оккупантов. Больше всего дронов летело на Брянщину:

50 БпЛА – над территорией Брянской области;

35 БпЛА – над территорией Смоленской области;

12 БпЛА – над территорией Тверской области;

10 БпЛА – над территорией Новгородской области;

4 БпЛА – над территорией Ленинградской области;

2 БпЛА – над территорией Калужской области;

Губернатор Белгорода заявил, что после атаки пропал свет в некоторых частях города, а также отсутствует тепло.

Зафиксирована очередная массированная ракетная атака на объекты энергетики города Белгород. Имеются значительные повреждения. Наблюдается частичная потеря электроснабжения и тепла, сейчас выясняются обстоятельства,

– сообщил губернатор.

Напомним, что в ночь на 19 февраля на нефтебазе в Псковской области вспыхнул пожар после атаки дронов. Сообщается, что над резервуарами на объекте была установлена защитная сетка. По словам свидетелей, несколько дронов смогли ее преодолеть, что привело к масштабному возгоранию. Также в Ленинградской области заявили, что силы ПВО уничтожили несколько БпЛА.

Последние новости о взрывах в России