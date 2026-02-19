Оккупанты заявляют, что ПВО якобы сбила 113 БпЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
Смотрите также Белгородскую ТЭЦ атаковали воздушные цели: в месте произошел блэкаут
Как дроны атаковали Россию?
В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали территорию оккупантов. Больше всего дронов летело на Брянщину:
- 50 БпЛА – над территорией Брянской области;
- 35 БпЛА – над территорией Смоленской области;
- 12 БпЛА – над территорией Тверской области;
- 10 БпЛА – над территорией Новгородской области;
- 4 БпЛА – над территорией Ленинградской области;
- 2 БпЛА – над территорией Калужской области;
Губернатор Белгорода заявил, что после атаки пропал свет в некоторых частях города, а также отсутствует тепло.
Зафиксирована очередная массированная ракетная атака на объекты энергетики города Белгород. Имеются значительные повреждения. Наблюдается частичная потеря электроснабжения и тепла, сейчас выясняются обстоятельства,
– сообщил губернатор.
Напомним, что в ночь на 19 февраля на нефтебазе в Псковской области вспыхнул пожар после атаки дронов. Сообщается, что над резервуарами на объекте была установлена защитная сетка. По словам свидетелей, несколько дронов смогли ее преодолеть, что привело к масштабному возгоранию. Также в Ленинградской области заявили, что силы ПВО уничтожили несколько БпЛА.
Последние новости о взрывах в России
В Чебоксарах, Чувашия, произошло несколько взрывов, которые, вероятно, касались энергетического объекта. Российское минобороны заявило о сбитии двух дронов.
Дроны атаковали завод "Метафракс" в Пермском крае. Завод производил химические элементы для взрывчатки, а атака вызвала перебои с мобильным интернетом.