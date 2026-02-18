Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Смотрите также В Ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры: есть погибшие

Что известно о взрывах в Чувашии?

В российских Чебоксарах в Чувашии раздавались взрывы. В городе есть пролеты в разных локациях. Местные сообщали о 3 взрывах на юге и северо-западе города.

В одном из районов заметили сильное задымление. По словам очевидцев, работала также ПВО.

Информации о пострадавших нет.

Справка: Чебоксары – столица Чувашской Республики с населением почти 500 тысяч человек. Это около 1000 километров от границы Украины.

Телеграм-каналы сообщают, что под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия "ВНИИР-Прогресс".

Сообщают о падении БпЛА в районе местного магазина "Ромашка", а вот второй дрон, по словам очевидцев, упал где-то в районе предприятия.

Дым после взрывов в Чебоксарах: смотрите видео

В Чебоксарах раздавались взрывы: смотрите видео

Согласно анализу Astra, магазин "Ромашка" расположен в 800 – 900 метрах от вышеупомянутого предприятия.

Также аэропорт Чебоксар закрыли на прием и отправку рейсов.

Российское минобороны заявило, что над территорией Чувашской республики сбито 2 дрона.

Справка: Завод "ВНИИР-Прогресс" изготавливает для российской армии антенны "Комета", которые противодействуют РЭБ на российских дронах. Генштаб ВСУ отмечает, что предприятие производит спутниковые приемники и антенны к системам "Глонасс", GPS и "Галилео" (собственно, "Комета"). Их применяют в дронах "Шахед", а также в ракетах комплексов "Инскандер-М", "Калибр" и в модулях УМПК (унифицированного модуля планирования и коррекции) авиабомб.

В последнее время в России много прилетов