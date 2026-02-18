Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Що відомо про вибухи у Чувашії?
У російських Чебоксарах у Чувашії лунали вибухи. У місті є прольоти в різних локаціях. Місцеві повідомляли про 3 вибухи на півдні та північному заході міста.
В одному з районів помітили сильне задимлення. За словами очевидців, працювала також ППО.
Інформації про постраждалих немає.
Довідка: Чебоксари – столиця Чуваської Республіки з населенням майже 500 тисяч осіб. Це близько 1000 кілометрів від кордону України.
Телеграм-канали повідомляють, що під атакою міг опинитися енергетичний об'єкт в районі підприємства "ВНИИР-Прогресс".
Повідомляють про падіння БпЛА в районі місцевого магазину "Ромашка", а ось другий дрон, за словами очевидців, впав десь у районі підприємства.
Згідно з аналізом Astra, магазин "Ромашка" розташовний за 800 – 900 метрів від вищезгаданого підприємства.
Також аеропорт Чебоксар закрили на прийом і відправлення рейсів.
Російське міноборони заявило, що над територією Чувашської республіки збито 2 дрони.
Довідка: Завод "ВНИИР-Прогресс" виготовляє для російської армії антени "Комета", які протидіють РЕБ на російських дронах. Генштаб ЗСУ зазначає, що підприємство виготовляє супутникові приймачі й антени до систем "Глонасс", GPS і "Галілео" (власне, "Комета"). Їх застосовують у дронах "Шахед", а також у ракетах комплексів "Інскандер-М", "Калібр" та у модулях УМПК (уніфікованого модуля планування та корекції) авіабомб.
Останнім часом у Росії багато прильотів
Уночі 17 лютого дрони СБУ вдарили по хімзаводу "Метафракс Кемікалс" в Пермському краї за понад 1 600 кілометрів від кордону з Україною. На території підприємства прогриміли щонайменше шість вибухів.
Це один з найбільших виробників метанолу в державі-агресорі та Європі. Виробляють там метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит для вибухівки та інших матеріалів військового призначення.
СБУ 17 лютого вдруге атакувала нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Термінал забезпечує перевалку нафти, газу й аміаку.
Того ж дня було атаковано Ільський НПЗ в Краснодарському краї, внаслідок чого спалахнув резервуар з нафтопродуктами. В окупованому Криму, Татарстані та Іжевську також було зафіксовано вибухи, закривалися аеропорти.