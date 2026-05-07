Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 7 травня.

Яку рекомендацію дав Зеленський іноземним лідерам щодо поїздки до Москви 9 травня?

Володимир Зеленський наголосив, що Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція України. Цього разу – припинити вогонь із 6 травня.

Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії,

– зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що у Москві хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати українських людей і воювати.

"Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва", – наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що вже є звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві.

Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо,

– резюмував Володимир Зеленський.