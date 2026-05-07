Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения 7 мая.

Какую рекомендацию дал Зеленский иностранным лидерам относительно поездки в Москву 9 мая?

Владимир Зеленский отметил, что Украина предлагала России прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение Украины. На этот раз – прекратить огонь с 6 мая.

Украина готова была обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны России,

– отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в Москве хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а потом дальше снова убивать украинских людей и воевать.

"Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что уже есть обращение от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве.

Странное желание... в эти дни. Мы не рекомендуем,

– резюмировал Владимир Зеленский.