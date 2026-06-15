Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил в эфире 24 Канала, что оккупанты делали все, чтобы Украина не смогла одновременно отреагировать. По его словам, в этом заключалась особенность данного обстрела.

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"Атаки происходили одновременно по трем городам. Они пытались все синхронизировать, чтобы это происходило в относительно короткий промежуток времени. Это делается для того, чтобы мы не могли быстро реагировать, наша авиация не могла отрабатывать одновременно в разных городах Украины. В этом заключалась проблема этой атаки", – пояснил он.

Однако россияне применили 611 ударных дронов различных типов (582 из них были перехвачены), 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (обезвредили 15), 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (все были сбиты) и 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (было ликвидировано 5). Воздушные силы ВСУ сделали все возможное с учетом имеющихся средств.

Нарожный об атаке в ночь на 15 июня: смотрите видео

Как Россия пытается уничтожить культуру?

Павел Нарожный подчеркнул, что россияне целились в важные культурные памятники Украины. В частности, это Киево-Печерская Лавра, киностудия Довженко. Здесь нет никакой военной ошибки.

Дрон прилетел в Успенский собор, который имеет очень древнюю историю. Он был разрушен "советами" один раз в 40-х годах во время Второй мировой войны. Затем он был восстановлен уже во времена независимости Украины и снова был поврежден. То есть это давление именно на то, чтобы у нас не было культуры, истории,

– подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что в Киеве число погибших возросло до 5. В больнице умерла одна из пострадавших, которая находилась в тяжелом состоянии. На данный момент известно также о 35 раненых. В частности, это два ребенка 5 и 6 лет, а также беременная женщина.