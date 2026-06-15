Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зауважив 24 Каналу, що окупанти робили все, щоб Україна не могла одночасно зреагувати. За його словами, у цьому полягала особливість цього обстрілу.

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"Атаки відбувалися одночасно по трьох містах. Вони намагалися усе синхронізувати, щоб це відбувалось у відносно в короткий проміжок часу. Це робиться для того, щоб ми не могли швидко реагувати, наша авіація не могла відпрацьовувати одночасно у різних містах України. У цьому була проблема цієї атаки", – пояснив він.

Однак росіяни застосували 611 ударних дронів різних типів (582 з них були перехоплені), 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (знешкодили 15), 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (усі були збиті) та 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (було ліквідовано 5). Повітряні сили ЗСУ зробили усе можливе з огляду на наявні засоби.

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Як Росія намагається знищити культуру?

Павло Нарожний підкреслив, що росіяни цілилися на важливі культурні пам'ятки України. Зокрема, це Києво-Печерська Лавра, кіностудія Довженка. Тут немає жодної військової помилки.

Дрон прилетів в Успенський собор, який має дуже давню історію. Він був зруйнований "совєтами" один раз в 40-х роках під час Другої світової війни. Потім він був відновлений вже за часів незалежності України і знову був пошкоджений. Тобто це тиск саме на те, щоб у нас не було культури, історії,

– наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих зросла до 5. У лікарні померла одна з постраждалих, яка була в тяжкому стані. Наразі відомо також про 35 поранених. Зокрема, це дві дитини 5 і 6 років, а також вагітна жінка.