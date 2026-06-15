Станом на ранок 15 червня відомо про 4 загиблих внаслідок удару по Києву. Про наслідки масованого обстрілу повідомляють глава КМВА Тимур Ткаченко і мер міста Віталій Кличко.

Дивіться також У Києво-Печерську лавру було пряме влучання, святині рятували від пожежі: перші фото

Скільки людей постраждали внаслідок атаки на Київ?

Наразі відомо про 23 поранених. Серед них – дитина і вагітна жінка. Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.

Google Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

У ДСНС розкрили масштаб руйнувань у столиці:

  • Оболонський район. Тут спалахнули масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Сталося влучання у житлову 9-поверхівку. Також пошкоджено житлову забудову та сталося задимлення під'їздів.
  • Солом'янський район. Ворог влучив у 9-поверховий житловий будинок.
  • Деснянський район. Окупанти влучили у 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та об'єктах освіти, зокрема дитсадка.
  • Дарницький район. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у приватних житлових будинках.
  • Печерський район. Росіяни поцілили у 17-поверховий житловий будинок. Також внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври.
  • Шевченківський район. Зайнялася пожежа на території овочевого ринку. Противник влучив у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти, у 8-поверховий житловий будинок.
  • Голосіївський район. Розгорілися пожежі у житловій багатоповерхівці, на складських та інфраструктурних об'єктах.
  • Святошинський район. Тут пошкоджено житлову забудову.
  • Дніпровський район. Зафіксоване падіння уламків, пошкодження приватного будинку.

Наслідки атаки на Київ / Фото ДСНС

Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла.

До слова, під ударом ворога опинився і Харків. Там під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 – поранено.