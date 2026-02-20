"Хлопок" там начался еще вечером 19 февраля после шести вечера.
Что известно об атаке дронов на Сочи и Анапу?
Сначала серия взрывов прогремела над Анапой и Витязево.
По словам местных жителей, были видны вспышки в небе, а от громкого звука сработали сигнализации возле авто. В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Какая была обстановка в Анапе: смотрите видео
Позже громко было и над Сочи. Жители города сообщали о нескольких взрывах. В аэропорту Сочи задерживались около 20 рейсов на вылет и посадку из-за воздушной атаки.
Что творилось в Сочи: смотрите видео
Серия взрывов прогремела и в в в пригороде Краснодара и в Северском районе.
Жители Кубани рассказали, что около 3:40 ночи в южной части Краснодара и в Северском районе прозвучало около 5 взрывов. О громких звуках писали жители пгт Яблоновский.
Утром минобороны России сообщили, что за ночь удалось обезвредить 149 украинских беспилотников, в частности из них – 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря и 17 – над Краснодарским краем.
Заметим, что 20 дронов было якобы сбито над оккупированным Крымом. Там под вечер под ударом находились военные аэродромы – "Бельбек" и "Кача" вблизи Севастополя и "Саки" в Новофедоровке.
Какие последствия последних ударов Украины по России?
- Вечером 18 февраля, в российском Белгороде частично исчезло электроснабжение после серии взрывов. Вероятно дроны попали по местной ТЭЦ.
- Громко было и в российских Чебоксарах в Чувашии. Это около 1000 километров от границы Украины. Телеграм-каналы сообщают, что под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия "ВНИИР-Прогресс".
- 17 февраля дроны СБУ ударили по химзаводу "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае, который изготавливает компоненты для взрывчатых веществ. На заводе прогремели по меньшей мере шесть взрывов, удар произошел, вероятно, по установке производства метанола.