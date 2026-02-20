"Хлопок" там начался еще вечером 19 февраля после шести вечера.

Смотрите также Антидронные сетки не помогли: СБУ ударила по нефтебазе "Великолукская", на объекте – пожар

Что известно об атаке дронов на Сочи и Анапу?

Сначала серия взрывов прогремела над Анапой и Витязево.

По словам местных жителей, были видны вспышки в небе, а от громкого звука сработали сигнализации возле авто. В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Какая была обстановка в Анапе: смотрите видео

Позже громко было и над Сочи. Жители города сообщали о нескольких взрывах. В аэропорту Сочи задерживались около 20 рейсов на вылет и посадку из-за воздушной атаки.

Что творилось в Сочи: смотрите видео

Серия взрывов прогремела и в в в пригороде Краснодара и в Северском районе.

Жители Кубани рассказали, что около 3:40 ночи в южной части Краснодара и в Северском районе прозвучало около 5 взрывов. О громких звуках писали жители пгт Яблоновский.

Утром минобороны России сообщили, что за ночь удалось обезвредить 149 украинских беспилотников, в частности из них – 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря и 17 – над Краснодарским краем.

Заметим, что 20 дронов было якобы сбито над оккупированным Крымом. Там под вечер под ударом находились военные аэродромы – "Бельбек" и "Кача" вблизи Севастополя и "Саки" в Новофедоровке.

Какие последствия последних ударов Украины по России?