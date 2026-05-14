С Оболони до Хотяновки – девять километров. На машине – минут пятнадцать, если не стоять в пробке на выезде из города. Поворачиваешь с трассы "Киев – Чернигов", проходишь шлагбаум, начинается другой мир: ровный асфальт, опрятные тротуары, аккуратные заборы, над ними – крыши из черепицы. В 100 метрах течет Десна. Где-то видна детская площадка.

Это коттеджный городок "Межречье" – большой загородный комплекс в Вышгородском районе. Около 100 гектаров, восемь природных озер, четыре детских сада и даже школа. На официальном сайте проекта цена на дома без ремонта стартует от 97 тысяч долларов США. Площадь отдельного участка для покупки – от 6 соток, стоимость за сотку в среднем – от 3 тысяч долларов.

В апреле 2026 года журналисты 24 Канала приехали сюда не на экскурсию. Нас интересовали конкретные адреса – те, где живут или по крайней мере имеют доступ к недвижимости судьи Оболонского районного суда города Киева. К слову, суда, где в 2014 году выносили решения против участников Автомайдана. Суда, где в конце концов в 2019 году вынесли приговор Януковичу.

Собственно, судья Владислав Девятко и судейская чета Алексей Дыба и Анна Майбоженко – главные герои этого текста и счастливые обладатели права бесплатного пользования недвижимостью на территории "Междуречья". Однако определенные цифры в их декларациях вызывают вопросы: напротив участков стоит цена, которая не соответствует рыночной; возле коттеджей (то бишь "садовых домов") – примечания "не принято в эксплуатацию".

Читайте до конца, потому что в этой истории вопросов больше чем ответов. Главный из них, "Откуда деньги?" – настолько неудобный, что, похоже, судьи не собираются на него отвечать.

При подготовке материала (для поиска определенных судебных решений и информации о недвижимом имуществе) расследователи пользовались аналитической платформой YouControl.

В разгар Майдана возглавил суд, а потом объявлял приговор Януковичу: кто такой судья Девятко?

Прежде чем перейти к судейским декларациям, участков в "Межречье" и коттеджей за десятки тысяч долларов – несколько слов о том, кто эти люди и почему их фамилии стоит знать.

Владислав Девятко – судья Оболонского районного суда с 2007 года. Широкой общественности он стал известен в 2019-м, когда как председательствующий судья объявлял приговор бывшему президенту Виктору Януковичу – 13 лет лишения свободы за государственную измену. Решение "прошло проверку" всеми инстанциями вплоть до кассации в Верховном Суде, оставшись неизменным.



Судья Владислав Девятко (по центру) зачитывает приговор по делу Януковича / Скриншот из трансляции заседания / "Радио Свобода"

На тот момент Девятко уже пятый год возглавлял Оболонский суд. Но чтобы понять, как он оказался в этом кресле – надо вернуться в зиму 2013 – 2014 годов.

21 ноября 2013 года правительство Януковича неожиданно приостановило переговоры о подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В тот же вечер на Майдане Независимости в Киеве собралась первая тысяча людей. За несколько недель их стало сотни тысяч. Протесты охватили разные уголки Украины. Люди требовали отставки правительства, досрочных выборов и евроинтеграционного курса.

Власть отвечала силой. 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал митингующих, среди пострадавших были студенты, но это только оживило протесты.

Напряжение росло с каждым днем, достигнув своего пика в январе и феврале 2014-го: депутаты принимали "диктаторские законы", происходили столкновения между протестующими и силовиками, в новостях сообщали о первых погибших.

Параллельно возникло движение автомобилистов Автомайдан. Его участники собирались в колонны и еженедельно выезжали к Межигорью – загородной резиденции Януковича под Киевом. Люди ехали на собственных автомобилях, сигналили, цепляли флаги, чтобы донести до властей свою позицию.

Именно эти поездки и стали поводом для преследований. Инспекторы ГАИ составляли протоколы за "невыполнение требования об остановке". В основном без всяких доказательств: видеозаписи или свидетелей. Судьи должны были выносить окончательные приговоры и назначать наказание, основываясь исключительно на рапорты милиции.

Администрация Президента Януковича требовала максимального наказания для автомайдановцев. В частности, тогдашняя председатель Оболонского районного суда Ирина Мамонтова в конце 2013 года получила звонок с Банковой. Содержание разговора она впоследствии воспроизвела на допросе в Генеральной прокуратуре, а показания зачитали на XIII Съезде судей в 2015 году.

По словам Мамонтовой, человек из Администрации Президента требовал, чтобы дела рассматривали максимально быстро, а наказание назначали самым суровым из возможных.

Указанный человек (из Администрации Президента, – 24 Канал) сказал мне, чтобы протоколы об административных правонарушениях как можно быстрее регистрировали и рассматривали. А также отметил, что, учитывая обстоятельства в стране, необходимо выбирать максимально возможное взыскание,

– утверждала Мамонтова.

Она отказалась давать указания судьям. Телефон звонил еще несколько раз.

17 января 2014 года отдельные судьи Оболонского районного суда приняли первые решения по автомайдановцам, назначив им штрафы. В тот же день после обеда, по словам Мамонтовой, из Администрации ей снова позвонили: "Мне выразили недовольство такими наказаниями, отметив, что это противоречит интересам государства". Очевидно, на Банковой хотели более сурового наказания – лишения водительских прав.

Мамонтову обвинили в неспособности организовать работу суда. Ей дали понять, что надо определить "определенных судей" для этой категории дел. Она написала заявление об отставке и оставила его на столе.

Именно так на место Мамонтовой пришел Владислав Девятко. Решения о лишении митингующих водительских прав посыпались одно за другим.

30 января 2014 года – дело Брашкина. В конце 2013 года он якобы ехал по улице Богатырской в колонне с символикой Евромайдана, не остановившись по требованию милиционера. В зале суда и Брашкин, и свидетель утверждали, его в тот день никто не останавливал. Девятко не вызвал инспекторов ГАИ, хотя подсудимый об этом просил, и не принял во внимание то, что у Брашкина есть несовершеннолетний больной ребенок, для транспортировки которого в больницу нужен автомобиль. Приговор – три месяца без прав. Высший совет правосудия впоследствии подтвердил, что решение "имело карательный характер", также апелляционный суд его отменил.

7 февраля 2014 года – дело Закутайло. Та же улица Богатырская, тот же день, тот же инспектор. Закутайло даже принес в суд доказательства о фальсификации – три рапорта инспектора, написаны разными почерками и подписаны разными подписями. Кроме того, мужчина настаивал, что за рулем в тот день была его жена. Судья отверг все доказательства. Приговор – три месяца без прав, который впоследствии успешно обжаловали в апелляции.

Отдельно стоит остановиться на решении Девятко от 24 января 2014 года по делу Алексея Салыги, которого обвиняли в "массовых беспорядках". Львовянина, участника Автомайдана ночью 23 января вместе с другими активистами остановили и избили бойцы "Беркута" на Крепостном переулке в Киеве.

Большинство задержанных имели следы тяжелых травм. Материалы уголовного дела, как впоследствии установило следствие, базировались на сфальсифицированных документах.

Несмотря на все это судья Девятко удовлетворил ходатайство прокурора – два месяца под стражей.

Судебный процесс над задержанными, в частности Алексеем Салыгой имел все признаки произвола,

– отмечала в своем заключении Общественный совет добропорядочности.

В 2017 году Высший совет правосудия – государственный орган, отвечающий за дисциплину судей, – рассматривал дело Девятко и даже признал: судья нарушил присягу, а его решения имели карательный характер. Однако к ответственности не привлекла из-за "истечения срока давности".

Впоследствии ВСП пересмотрела собственную оценку и изъял формулировку "нарушение присяги" из мотивировочной части решения. Вероятно, для того, чтобы окончательно исключить любые попытки отстранить Девятко с должности.

"Нарушение присяги" – это не просто дисциплинарное нарушение. За это могут уволить (что и произошло с другими судьями Оболонского районного суда).

К слову, это очень важный факт. Другие судьи Оболонского суда, которые выносили решения по активистам, таки лишились своих должностей. А Девятко фактически все сошло с рук: он остался в кресле председателя Оболонского районного суда до 2023 года.

Один судил майдановцев, другая – оправдала Медведчука: чем известны супруги Дыба – Майбоженко?

Алексей Дыба – еще один судья Оболонского районного суда, сосед Девятка в "Межречье" и носитель статуса "судья Майдана".

Соответствующее звание ему присвоили из-за дела Павла Онищенко, которого он лишил права управления автомобилем на целых 6 месяцев. Обстоятельства типичные: мужчина якобы не выполнил требование инспектора об остановке, двигаясь в автоколонне к резиденции "Межигорье".

Апелляционный суд отменил решение как такое, что "не соответствует требованиям действующего законодательства".

Суд первой инстанции (Оболонский районный суд, – 24 Канал) не в полной мере изучил материалы дела, не дал им надлежащей оценки,

– говорится в решении апелляции.

Также правозащитный центр ZMINA в 2015 году писал о противоречивом решении Дыбы в деле беременной женщины – 26-летней Татьяны Федорович.

Как рассказала сама Татьяна, она начала проходить испытательный срок в частной компании, даже не догадываясь о своей беременности. По завершении, когда женщину должны были бы брать на работу, выяснилось, что официально ее не оформили на испытательный срок. Параллельно руководство узнало о беременности.

"Я каким-то образом перестала устраивать как работница. Мне директор сказал, что мы не можем вас уволить. Собственно, вы у нас и не работали", – рассказывала Татьяна в суде.

Женщина подала иск в суд, который попал к судье Дыбе. Он отказал в его удовлетворении полностью, отмечая, что трудового договора якобы не существовало, а женщина "проходила обучение с целью повышения квалификации". Все доказательства – телефонные записи, электронная переписка, выписки из базы – не были приняты во внимание.

Вопрос дискриминации по признаку беременности Дыба также не принял во внимание, хотя один из свидетелей на суде утверждал, что именно поэтому Татьяну "попросили уйти", ведь в целом других претензий к ней не было.

Через год, во время повторного рассмотрения дела, другой судья Оболонского суда все же частично удовлетворил иск женщины, обязав компанию выплатить ей задолженность по заработной плате.

Но ни решение по автомайдановцу, ни указанный эпизод с беременной Татьяной не помешали Дыбе успешно пройти оценивание на соответствие занимаемой должности (а сейчас – еще и иметь право пользования коттеджем и землей в "Межречье").

Оценивание имело различные элементы, например, составление письменного теста, выполнение практического задания и тестирование личных морально-психологических качеств. Судья справился на 83% из 100.



Судья Алексей Дыба / Фото с ресурса "Судьи Майдана" (maidan-judges.info)

Жена Алексея Дыбы – Анна Майбоженко – также работает в Оболонском суде. Кстати, попала она туда на несколько лет раньше мужа, в 2009-м.

В сети есть информация о решении Майбоженко по активистам, которые выступали против режима Януковича, еще даже до начала Майдана. Однако верифицировать ее не удалось из-за отсутствия соответствующих решений в судебном реестре. Есть основания предполагать, что их отсутствие – не случайность.

Что известно точно: в 2019 году Майбоженко приняла решение в пользу пророссийского политика Виктора Медведчука. Судился против кума Путина нардеп Николай Княжицкий – он требовал через суд опровергнуть заявление Медведчука о том, что Княжицкий якобы угрожал ему физической ликвидацией.

Майбоженко в удовлетворении иска отказала, квалифицировав высказывания Медведчука как "оценочное суждение" – то есть субъективное мнение, которое не подлежит опровержению.



Судья Майбоженко / Скриншот из трансляции заседания от 09.12.2019 / Ютуб-канал "Открытый суд"

Как и Дыба, в 2018 году Анна Майбоженко проходила оценивание на соответствие занимаемой должности. В итоге справилась на 82% из 100.

425 долларов за сотку: бывает ли настолько дешевая земля под Киевом

Все описанное выше могло бы так и остаться забытой страницей истории – рассказом о временах Януковича, активистов и судей Майдана, которые так и не понесли ответственности. Да и зачем ворошить прошлое, если оценивание признало Девятко, Дыбу и Майбоженко такими, соответствующими занимаемым должностям?

Но этот контекст стоит держать в голове, листая декларации всех трех судей. А там – сразу напротив земельных участков – довольно странные цифры.

Однако все по порядку.

У судьи Владислава Девятко есть право безвозмездного пользования двумя земельными участками, общей площадью почти полтора гектара, которые расположены в Хотяновке под Киевом и записаны на его жену Оксану.

Как выяснили журналисты, эта земля – на территории коттеджного городка "Межречье", где цена за сотку сейчас стартует от трех тысяч долларов. То есть почти 15 соток Девятка должны были бы стоить не менее 45 тысяч долларов весной 2026 года.

Однако в графе "Стоимость на дату приобретения..." напротив этих участков Девятко указал сумму 179 тысяч гривен.

И даже если учитывать, что сделка состоялась пять лет назад, цифра в 12 тысяч гривен за сотку – а это около 425 долларов по тогдашнему курсу – выглядит нереалистичной для 2020 года.

В период пандемии Covid-19 цены на землю под Киевом росли вместе со спросом.

Цены на земельные участки под частное строительство достигают 5 – 6 тысяч долларов за сотку на расстоянии до 5 километров от столицы (на 2021 год, – 24 Канал),

– писали аналитики Pro-Consulting.

По данным экспертов, земля в Вышгородском районе, где расположена Хотяновка, только за 2020 – 2021 годы подорожала на 12%.

Есть несколько возможных объяснений, почему в декларации фигурирует такая цифра.

Первое. Судья Девятко указал не рыночную стоимость земли, а ее нормативно-денежную оценку.

Юрист фонда DEJURE Антон Зелинский объясняет: если в договоре нет экспертной – то есть рыночной оценки земли, но есть нормативно-денежная – декларант имеет право указать именно ее. Это вполне соответствует позиции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Что такое НГО? Нормативно-денежная оценка – это инструмент для расчета земельного налога, а не показатель реальной рыночной стоимости. Она может отличаться от рыночной в разы.

Юрист и эксперт по антикоррупционному праву Андрей Мазалов считает эту ситуацию проблемной:

Мы имеем парадокс: система, создана для прозрачности, легально позволяет эту прозрачность обходить. Декларация превращается в документ, который фиксирует не реальное имущественное положение чиновника, а только то, что он формально обязан показать.

Однако если в нотариальном договоре уже указана цена сделки, декларант не может подменять ее нормативно-денежной оценкой.

Второе. Вполне возможно, что именно 179 тысяч гривен указано в договоре и мы имеем дело со снижением стоимости земли.

Если это так, то вопрос, сколько на самом деле заплатили и были ли сбережения?

Согласно декларации Девятко за 2019 год, у его жены Оксаны не было никаких собственных сбережений в долларах наличными – только три тысячи гривен на банковских счетах. Уже в следующем году она получила 1,8 миллиона гривен от отчуждения имущества – вероятно, продажи квартиры площадью 80 квадратов в Киеве – и задекларировала 57,5 тысячи долларов сбережений наличными.

И даже, если этого было бы достаточно для покупки земельных участков, то все равно мало для строительства или покупки коттеджа, который в "Межречье" стоит не менее 97 тысяч долларов и который, кстати, в декларации Девятка отмечается как дача. К тому же "не принята в эксплуатацию".

Но об этом подробнее в следующем блоке.

Что касается земли Дыбы – Майбоженко, то история здесь такая же, как с Девятко. Супруги задекларировали право бесплатного пользования земельным участком в "Межречье", площадью 8,5 сотки и стоимостью 86 тысяч гривен. Официально земля записана на Татьяну Дыбу – вероятно, на мать Алексея. Право собственности на землю женщина приобрела в июне 2022 года, то есть в начале полномасштабного вторжения, вместе с "не принятым в эксплуатацию" садовым домиком.

Коттеджи, которые маскируются под недостроенные дачи: где живут судьи?

В начале апреля 2026 года журналисты 24 Канала отправились в Хотяновку, чтобы убедиться, что объекты, которые судьи Оболонского районного суда указали в декларациях, действительно "не приняты в эксплуатацию".

На въезде в коттеджный городок вас встречает большой баннер "Межречье" и шлагбаум, который предостерегает, что проезд только для избранных: "Внимание! Въезд на территорию исключительно по пропуску".



Заезд в коттеджный городок "Межречье" / Фото 24 Канала

Далее – ровный асфальт; опрятные тротуары, выложены брусчаткой; аккуратные ограждения и коттеджи с декоративными элементами в стиле фахверк.

Улица, где расположен участок Дыбы, официально именуется "Баварским кварталом".



"Баварский квартал" в коттеджном городке "Межречье" / Фото 24 Канала

Именно здесь, за одним из таких заборов с кирпичными столбами и подстриженными туями, расположена земля, которой имеют право пользования судейские супруги Алексей Дыба и Анна Майбоженко.

По внешним признакам на участке отнюдь не "объект незавершенного строительства", а вполне готовый двухэтажный дом с красной черепичной крышей. На стене – три внешних блока кондиционеров. Никаких строительных отрядов или недостроенной стены – вообще никаких признаков активного строительства.



"Недострой" судейская дача в Хотяновке / Фото 24 Канала

Поэтому есть основания говорить об определенном расхождении между тем, что указано в судейских декларациях и тем, что есть на самом деле.

Аналогичная ситуация с "садовым домом" супругов Девятков. В декларации – объект незавершенного строительства. Однако по меньшей мере спутниковые снимки свидетельствуют, что это коттедж, который уже давно построен.



Коттедж Девятков в 2020 и 2024 годах / 24 Канал / Спутниковые снимки с Google Earth

Антикоррупционный эксперт Андрей Мазалов объясняет, в чем преимущество декларирования объектов как "не введенные в эксплуатацию":

Информация о стоимости объекта незавершенного строительства в декларации не указывается, поскольку декларирование такой информации не требуется законом. Это означает, что не введение дома в эксплуатацию позволяет не указывать его стоимость вообще.

То есть пока дом формально "не достроен", сколько он стоит, сколько потрачено на строительство и откуда взялись эти средства, – остается вне поля зрения общественности и антикоррупционных органов.

В то же время Мазалов отмечает: если будет доказано, что объект фактически завершен, а декларант умышленно не менял его статус именно для того, чтобы скрывать стоимость, это основание для привлечения к ответственности. В зависимости от размера недостоверности – административной или уголовной.

Административная ответственность предусматривает штраф и внесение в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, что фактически делает невозможным продолжение судейской карьеры. Уголовная – до двух лет лишения свободы.

Впрочем, юрист DEJURE Антон Зелинский предостерегает, что самое сложное в таких делах – это доказать умысел. Судья всегда может сказать, что "ошибся".

Также Зелинский добавляет: даже если сумма расхождения не достигнет порога административной ответственности, это все равно основание для дисциплинарной оценки со стороны Высшего совета правосудия.

Вопросы есть, ответов – нет: что дальше

Итак, имеем трех судей Оболонского районного суда Киева – Девятка, Дыбу и Майбоженко – с недвижимостью в одном коттеджном городке.

По меньшей мере в отношении двух из них доказано, что они судили активистов, не понесли за это ответственность и продолжают до сих пор вершить правосудие.

Кроме того, как мы выяснили, анализируя судейские декларации:

Во-первых, земельные участки задекларированы по ценам, которые в разы ниже рыночных. 425 долларов за сотку: таких цен давно нет и, очевидно, никогда больше не будет.

Во-вторых, "дачи" значатся "не принятыми в эксплуатацию", хотя по внешним признакам и спутниковым снимкам это полноценные построенные коттеджи. Мы были в Хотяновке – видели собственными глазами.

И ключевое: откуда взялись средства на эти элитные коттеджи? Декларации исчерпывающе не отвечают на соответствующий вопрос. А сами судьи – молчат, сколько бы мы к ним не обращались за комментариями.

Собственно, в ходе подготовки материала расследователи неоднократно писали и звонили Девятке, Дыбе и Майбоженко относительно фактического места жительства, "не введенных в эксплуатацию" дач и сбережений. Ответа не поступало, на звонки никто никогда не отвечал, хотя и одно из сообщений получило статус "прочитано".

Журналисты 24 Канала планируют обращаться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с запросом о проведении полной проверки деклараций судей Девятко, Дыбы и Майбоженко, а также мониторинга их образа жизни.