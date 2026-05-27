Зокрема, українські військові займались зачищенням Степногірська та не лише. Військові оглядачі й експерти спеціально для 24 Каналу розібрали нові успіхи Сил оборони України на фронті, але також назвали напрямок, на який слід звернути увагу в сенсі посилення там позицій.

На яких ділянках фронту в України є успіхи?

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів, що росіян від Степногірська відтиснули підрозділи ГУР і суміжних бригад, які там працюють. Узагалі ГУР на цьому напрямку вже давно розвиває свою комплексну операцію з відтиснення ворога. Уже було досягнуто успіхів у самому Степногірську, а перед цим у Приморському, Лук'янівському.

Тобто, там, де ворог намагався прорватись ближче до Запоріжжя, щоб завдавати по ньому, зокрема й терористичних ударів, його вдалось відкинути, й ця операція триває. Також є успіхи на Олександрівському напрямку, де основний ударний кулак ДШВ, за моєю інформацією, звільнив 11 населених пунктів. Однак за деякі з них росіяни влаштували жорсткі бої, які ще досі тривають,

– зазначив військовий оглядач.

Він продовжив, що є ще кілька напрямків, де відбувається витіснення росіян із займаних ними позицій, повернення їх під контроль України, але там ситуація поки не стабілізувались, тож, повідомляти про них не варто. Якщо поглянути на географію Півдня України, то на стикові 3 областей – Дніпропетровської, Донецької і Запорізької – є багато річок, і якщо за них витіснити росіян, то можна покращити свою оборону.

Що призвело до погіршення ситуації на фронті для росіян?

Експрацівник СБУ Іван Ступак зауважив, що з боку росіян уже майже тиждень несеться інформація про те, що їм довелось залишити вщент зруйнований Степногірськ, що за 15 – 20 кілометрів від Запоріжжя, через певний прорив українських військ, перерізання можливості для росіян перебувати там, і зараз місто майже звільнене.

"Це не просто деокупація міста, це ще й зменшення кількості потенційних цивільних жертв у Запоріжжі, бо з висоти Степногірська росіяни могли б обстрілювати Запоріжжя так, як вони це роблять із Херсоном. Утім офіційного підтвердження ще немає. Чому так сталось? Найголовніше – це максимально важка й успішна робота військових хлопців і дівчат, які на своїх плечах наближають Україну до перемоги", – наголосив експрацівник СБУ.

За його словами, також вплив мала втрата росіянами зв'язку через Starlink ще в січні – лютому 2026 року. А ще дрони, яких стало дуже багато на фронтах. Росіяни кажуть, що Україна запускає 10 тисяч дронів щоденно, а окупанти – 6 тисяч. Ці дрони останні кілька місяців створюють максимально багато проблем для російської логістики на трасі біля Азовського моря.

Де в ЗСУ все ж можуть виникнути проблеми?

А ось полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан висловив думку, що поки розповідають казки про наступ із Білорусі, росіяни підійшли до Костянтинівки. Вони вже заходять у місто з півдня та з південного-заходу. Вони атакують уже кілька районів Костянтинівки, їхня присутність там фіксується.

Вони намагаються переламати оборону ЗСУ там усіма доступними засобами, зокрема, КАБами та ФАБами. Якщо їм вдасться витіснити українські війська з Костянтинівки, то з Півдня вони підійдуть до Дружківки. За таких умов усій Слов'янсько-Краматорській агломерації буде надзвичайно складно. Є реальний ризик втратити Костянтинівку внаслідок літньої кампанії росіян 2026 року,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що окупанти підійшли до Костянтинівки вже фактично з 3 напрямків. Це справжня проблема, через яку росіяни й відволікають Україну казками про наступ із Білорусі. Поки в Білорусі не з'явиться хоча б таке ж угруповання, яке було у 2022 році, небезпеки звідти немає. Тоді росіяни заводили свої війська тоді впродовж року, а зараз ніхто не підтверджує наявність бодай якогось угруповання в Білорусі росіян.

Ситуація на фронті: останні новини

ISW повідомляє, що Росія активізувала штурми на кількох напрямках. Зокрема, це стосується Сходу та Півночі України.

Росіяни поширили фейк, що нібито захопили село Рясне на Сумщині. Сили Оборони України заперечили таку інформацію та зазначили, що ситуація під контролем.

Росіяни маскують військові колони під цивільні на Півдні. Так намагаються захиститись від ударів ЗСУ по своїй логістиці.