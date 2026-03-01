Зима 2026 года стала одной из самых сложных для украинского народа. Об этом глава государства рассказал в своем вечернем обращении.

О чем предупредил президент?

Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует подготовку России к новым атакам по критической инфраструктуре. Глава государства подчеркнул, что все службы, ответственные за защиту страны от воздушных ударов, должны сохранять максимальную концентрацию.

Каждый, чья работа – защищать Украину от ударов, должен быть так же сосредоточен весной, как и зимой. На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели максимум из возможного,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина прошла самую сложную зиму с начала полномасштабного вторжения. Он добавил, что россияне начали эту зиму с массированного удара шестого декабря, который стал одним из крупнейших. Глава государства напомнил о том, что в ударе было более чем семьсот различных целей, и только ракет – более чем пятьдесят.

Много баллистики было этой зимой,

– подытожил президент.

Что известно о последних российских атаках?