Зима 2026 года стала одной из самых сложных для украинского народа. Об этом глава государства рассказал в своем вечернем обращении.
О чем предупредил президент?
Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует подготовку России к новым атакам по критической инфраструктуре. Глава государства подчеркнул, что все службы, ответственные за защиту страны от воздушных ударов, должны сохранять максимальную концентрацию.
Каждый, чья работа – защищать Украину от ударов, должен быть так же сосредоточен весной, как и зимой. На каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели максимум из возможного,
– подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что Украина прошла самую сложную зиму с начала полномасштабного вторжения. Он добавил, что россияне начали эту зиму с массированного удара шестого декабря, который стал одним из крупнейших. Глава государства напомнил о том, что в ударе было более чем семьсот различных целей, и только ракет – более чем пятьдесят.
Много баллистики было этой зимой,
– подытожил президент.
Что известно о последних российских атаках?
В ночь на 1 марта российские войска атаковали Украину 123 ударными беспилотниками с разных направлений, из которых 110 удалось обезвредить силам ПВО. В результате атаки зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 7 локациях и падение сбитых обломков на 4 локациях.
Утром 1 марта российские беспилотники атаковали Харьков, в результате удара в общежитии в Шевченковском районе вспыхнул пожар. Дрон также попал в парк в Салтовском районе, повредив окружающие здания, но без пострадавших.
Накануне российские дроны атаковали Обуховский район Киевской области, повредив частный дом, автомобиль и аграрное помещение. В результате атаки никто не пострадал, а местные власти обеспечат необходимую помощь.