Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Для атаки враг применил 123 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское.

Около 70 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны,

– сообщили Воздушные силы ВСУ.

В результате ночной атаки зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Какие регионы были под ударом?