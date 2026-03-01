Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Для атаки ворог застосував 123 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське.

Близько 70 із них становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Які регіони були під ударом?