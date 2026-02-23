Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что этот удар может иметь значительно более глубокие последствия, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не только о разрушении здания, а о возможном сбое во всем производственном цикле стратегического оружия России.

Какую стратегическую роль может сыграть "Фламинго"?

Речь идет об ударе по Воткинскому заводу, который производит твердотопливные баллистические ракеты и ракеты для комплекса "Искандер".

Напомним! В Удмуртии под атаку попал Воткинский завод, который специализируется на производстве ракет, в частности для комплексов "Искандер-М", "Орешник" и РС-24 "Ярс". Российские мониторинговые каналы подтвердили атаку и объявления угрозы БпЛА в ряде регионов, а местные жители заявляли о по меньшей мере трех прилетах дронов и повреждениях зданий поблизости.

По данным аналитиков, поражен гальвано-штамповочный цех, где формируются корпуса ракет и осуществляется технологическая подготовка к финальной сборке. Именно этот этап является базовым в производственном цикле, и его остановка может повлечь цепные последствия.

Даже один удар по одному из центральных цехов означает, что производительность завода резко упадет, а накопление незавершенных ракет будет только расти,

– отметил Тимочко.

Он пояснил, что речь идет не просто о поврежденном здании. Если полуготовая продукция накапливается на складах и в цехах, она становится уязвимой для повторных поражений, а также создает логистические проблемы для противника.

Ракеты тяжелые, многотонные. Их не так просто вывезти и рассредоточить, особенно если логистика известна и находится под постоянным наблюдением,

– подчеркнул он.

По его словам, это ставит перед российским командованием сложную задачу: или срочно восстанавливать поврежденный участок, или искать способы перераспределения производства. В любом случае речь идет о дополнительном давлении на систему, которая и без того работает на пределе возможностей.

Какую дальность реально может иметь "Фламинго"?

Defense Express 20 февраля написал, что ракета "Фламинго" могла установить рекорд дальности боевого пуска, ударив по Воткинскому заводу.

Справка: по оценкам издания, от украинской границы до цели более 1 300 километров по прямой, а общая дистанция полета могла достичь 1 600 – 1 650 километров или даже больше в зависимости от маршрута.

Тимочко отметил, что вопрос рекорда дальности требует уточнения. В этом классе ракет существуют образцы с гораздо большей дальностью, однако для украинской номенклатуры показатель в более тысячи километров уже имеет стратегическое значение. По его словам, даже если фактическая дистанция составляла 1 600 километров, это означает значительно больший потенциал.

Если мы говорим о 1 600 километров, то надо учитывать и запас от точки пуска до границы, и маршрут до цели. То есть отметка в 2 000 километров – это не эфемерный предел, а вполне реальное расстояние для этой ракеты,

– объяснил Тимочко.

Он подчеркнул, что в открытых характеристиках фигурировала планка до 3 000 километров. Даже если это предельный потенциал, сам факт практического применения на такой дистанции меняет представление о глубине возможных ударов.

Москва находится на расстоянии около 900 километров. Но не Москвой единой,

– добавил он.

По его мнению, стратегический эффект определяется не символичностью цели, а ее значением для военной машины противника. И именно поэтому удар по производственному центру может оказаться болезненнее атаки по политическому объекту.

Россия будет вынуждена перебрасывать ПВО

Удар по такому объекту стал возможным не только из-за дальности ракеты, но и из-за проблем с защитой самого предприятия. Если завод не прикрыли должным образом, это означает или недооценку угрозы, или недостаток систем противовоздушной и противоракетной обороны. В любом случае российскому командованию придется реагировать.

Противник не смог выставить качественную систему противоракетной и противовоздушной обороны вокруг этого объекта,

– отметил Тимочко.

По его словам, логичным ответом станет переброска дополнительных систем ПВО для прикрытия стратегического производства. Однако это автоматически ослабляет другие направления – города, военные объекты или логистические узлы, которые останутся без надлежащей защиты.

Или они туда перетянут непомерно много систем ПВО, или вынуждены будут обнажить другие направления,

– подчеркнул он.

Он подчеркнул, что такая дилемма создает для российского руководства сложный выбор. Усиление обороны одного критического объекта означает уязвимость в другом месте, а это открывает новые возможности для дальнейших ударов.

Производство ракет может перейти в режим выживания

Остановка или частичное разрушение гальвано-штамповочного цеха ударяет по самому началу производственной цепи. Именно там формируются корпуса ракет и готовятся детали к дальнейшей сборке. Без этого этапа финальная сборка просто не может работать в привычном темпе.

В то же время, проблема не ограничивается только бетонными перекрытиями или кровлей. Потеря оборудования и, вероятно, специалистов может стать значительно больнее, чем само разрушение здания.

Специалистов восстановить сложнее, чем купол или корпус. А оборудование там точно не дешевое и не всегда легально завезено,

– подчеркнул он.

Он подчеркнул, что в условиях санкций замена сложного производственного оборудования станет отдельным вызовом. Под пристальным спутниковым контролем и международными ограничениями восстановление полноценного цикла может растянуться во времени, что непосредственно повлияет на темпы поставки ракет для фронта.

Россиянам будет сложно удержать темп ударов

Последствия удара выходят далеко за пределы одного предприятия. Если производственный цикл будет нарушен, это повлияет на всю цепь применения ракет, ведь часть из них фактически с конвейера сразу попадает на пусковые установки. В такой ситуации российскому командованию придется выбирать между накоплением резерва и использованием ракет в текущих атаках.

Будет стоять вопрос: держать неприкосновенный запас или запускать ракеты по Украине,

– отметил Тимочко.

По его словам, даже временное проседание производства создает дефицит, который невозможно быстро компенсировать. Это означает или уменьшение интенсивности обстрелов, или рискованное расходование стратегического резерва.

О наращивании производства речь уже не идет. Вопрос будет хотя бы восстановить то, что было до удара,

– добавил он.

Он подчеркнул, что для российского руководства это не только техническая, но и управленческая проблема. Подобные провалы обычно имеют кадровые последствия внутри военно-промышленной системы, даже если о них публично не сообщают.

