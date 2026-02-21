Об этом сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман. 20 февраля он выложил соответствующее видео.
Что показал Штилерман?
Разработчик из компании Fire Point показал видео ударов по России. Их сопроводил подписью.
Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст – позже,
– написал он.
Вероятные пуски "Фламинго" по России: смотрите видео
Штилерман не уточнил тип оружия и не указал дату съемки. Но поскольку Fire Point разрабатывают "Фламинго", намек был достаточно прозрачен.
Уже 21 февраля Денис Штилерман подтвердил: по Воткинскому заводу били именно "Фламинго".
"А вот и контекст", – написал он, выложив текст от Генерального штаба ВСУ.
Показываем на карте России Воткинский завод, куда ударили ВСУ
В Генштабе указали, что в ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".
Поражено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, Россия). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются,
– говорится в заметке Генштаба.
Интересно! 12 февраля Денис Штилерман показывал запуск "Фламинго" по целям вблизи Котлубани в Волгоградской области.
Чем важен Воткинский завод и остановил ли он работу?
- Раньше он не фигурировал в сводках ГШ. А там производят межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистические ракеты ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А", баллистические ракеты типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
- Украинские телеграм-каналы, в частности "Киберборошно" писали, что в Удмуртии делают и ракеты для "Орешника". Так что Силы обороны подстрелили очень жирную цель.
- Exilenova отметили, что завод хорошо охраняют. По крайней мере вокруг него выкопаны по кругу оборонительные рвы и периметр.
- Defense Express подчеркнули: одно точное поражение еще не будет означать полную остановку производства российских ракет, хотя и может его усложнить. Но поскольку украинские ракеты атакуют Россию все чаще, следует ждать хороших новостей.