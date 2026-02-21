Про це повідомив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман. 20 лютого він виклав відповідне відео.
Що показав Штілерман?
Розробник з компанії Fire Point показав відео ударів по Росії. Їх супроводив підписом.
Ось невеличке відео. Без контексту. Контекст – згодом,
– написав він.
Імовірні пуски "Фламінго" по Росії: дивіться відео
Штілерман не уточнив тип зброї і не вказав дату зйомки. Та оскільки Fire Point розробляють "Фламінго", натяк був досить прозорий.
Вже 21 лютого Денис Штілерман підтвердив: по Воткінському заводу били саме "Фламінго".
"А ось і контекст", – написав він, виклавши текст від Генерального штабу ЗСУ.
Показуємо на карті Росії Воткінський завод, куди вдарили ЗСУ
В Генштабі вказали, що в ніч на 21 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".
Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, Росія). На території об'єкта зафіксовано пожежу. Результати уточнюються,
– мовиться в дописі Генштабу.
Цікаво! 12 лютого Денис Штілерман показував запуск "Фламінго" по цілях поблизу Котлубані у Волгоградській області.
Чим важливий Воткінський завод і чи зупинив він роботу?
- Раніше він не фігурував у зведеннях ГШ. А там виробляють міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А", балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинджал".
- Українські телеграм-канали, зокрема "Кіберборошно" писали, що в Удмуртії роблять і ракети для "Орешника". Тож Сили оборони вполювали дуже жирну ціль.
- Exilenova зазначили, що завод добре охороняють. Принаймні навколо нього викопані по колу оборонні рови і периметр.
- Defense Express підкреслили: одне влучне ураження ще не означатиме повну зупинку виробництва російських ракет, хоч і може його ускладнити. Та оскільки українські ракети атакують Росію дедалі частіше, слід чекати гарних новин.