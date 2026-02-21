Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Дивіться також Росіяни скиглять про втрату Су-34: льотчик-інструктор припустив, як його збили

Ввечері 20 лютого у Самарській області Росії спалахнув місцевий газопереробний завод. Мовиться про АТ "Нефтегорський газопереробний завод" – підприємство, яке спеціалізується на переробці природного та попутного нафтового газу з родовищ регіону.

За попередніми даними, щонайменше 4 невідомі безпілотники уразили 5 резервуарів. Місцеві джерела повідомляють про сильну пожежу на території підприємства. Супутникові дані NASA фіксують потужні теплові сигнатури – це свідчить про масштабне загоряння.

Наразі обставини пожежі та масштаби пошкоджень уточнюються.

У Самарській області палає Нефтегорський ГПЗ: дивіться відео

21 лютого невідомі дрони атакували Татарстан. За даними моніторингових каналів, повітряні цілі були схожі на "Шахеди". До слова, саме тут розташований завод із виробництва російських ударних безпілотників цього типу. Внаслідок атаки в аеропорту Казані затримано 50 рейсів – тривалість затримок сягає 14 годин.

Того ж дня звуки вибухів чули мешканці Удмуртії, що в Росії. Під ударом опинився Воткінський завод. Саме там росіяни виробляють ракети до "Іскандер-М", а також балістичні ракети "Орешник", міжконтинентальні до комплексів РС-24 "Ярс".