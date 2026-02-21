Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Що відомо про пожежу на Нефтегорському ГПЗ?

Ввечері 20 лютого у Самарській області Росії спалахнув місцевий газопереробний завод. Мовиться про АТ "Нефтегорський газопереробний завод" – підприємство, яке спеціалізується на переробці природного та попутного нафтового газу з родовищ регіону.

За попередніми даними, щонайменше 4 невідомі безпілотники уразили 5 резервуарів. Місцеві джерела повідомляють про сильну пожежу на території підприємства. Супутникові дані NASA фіксують потужні теплові сигнатури – це свідчить про масштабне загоряння.

Наразі обставини пожежі та масштаби пошкоджень уточнюються.

У Самарській області палає Нефтегорський ГПЗ: дивіться відео

Де на території Росії нещодавно було неспокійно?

  • 21 лютого невідомі дрони атакували Татарстан. За даними моніторингових каналів, повітряні цілі були схожі на "Шахеди". До слова, саме тут розташований завод із виробництва російських ударних безпілотників цього типу. Внаслідок атаки в аеропорту Казані затримано 50 рейсів – тривалість затримок сягає 14 годин.

  • Того ж дня звуки вибухів чули мешканці Удмуртії, що в Росії. Під ударом опинився Воткінський завод. Саме там росіяни виробляють ракети до "Іскандер-М", а також балістичні ракети "Орешник", міжконтинентальні до комплексів РС-24 "Ярс".

  • Надвечір 20 лютого невідомі дрони атакували декілька НПЗ у Краснодарі та Анапі. Уламки від дронів пошкодили газову трубу, чим спричинили пожежу. Крім того, вони знищили близько 10 автомобілів та вибили шибки у вікнах. Одну людину поранено.