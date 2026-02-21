Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Вечером 20 февраля в Самарской области России вспыхнул местный газоперерабатывающий завод. Речь идет об АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" – предприятие, которое специализируется на переработке природного и попутного нефтяного газа с месторождений региона.

По предварительным данным, по меньшей мере 4 неизвестных беспилотника поразили 5 резервуаров. Местные источники сообщают о сильном пожаре на территории предприятия. Спутниковые данные NASA фиксируют мощные тепловые сигнатуры – это свидетельствует о масштабном возгорании.

Сейчас обстоятельства пожара и масштабы повреждений уточняются.

21 февраля неизвестные дроны атаковали Татарстан. По данным мониторинговых каналов, воздушные цели были похожи на "Шахеды". К слову, именно здесь расположен завод по производству российских ударных беспилотников этого типа. В результате атаки в аэропорту Казани задержано 50 рейсов – продолжительность задержек достигает 14 часов.

В тот же день звуки взрывов слышали жители Удмуртии, в России. Под ударом оказался Уткинский завод. Именно там россияне производят ракеты к "Искандер-М", а также баллистические ракеты "Орешник", межконтинентальные к комплексам РС-24 "Ярс".