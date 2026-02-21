Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что самая большая проблема для любых наземных войск – это авиационные удары. Противник использует такой механизм, чтобы разрушать систему обороны Украины.
Чем Украина могла сбить истребитель Су-34?
Роман Свитан отметил, что нет ни одной системы обороны, которая могла бы достаточно долго выдержать удары КАБами. Вражеский истребитель Су-34 преимущественно использует именно такое оружие.
У россиян этих самолетов примерно сотня. Их основная задача – это бомбардировка. Поэтому для нас важно или уничтожить, или отогнать эти самолеты от линии боевого соприкосновения,
– сказал он.
Если удастся это делать, то наземные войска Украины будут в безопасности.
Летчик-инструктор отметил, что вытеснять вражескую авиацию нужно с дальности более 50 километров. Для этого можно использовать зенитно-ракетные комплексы в режиме засады.
Используя такой метод, ранее Украине уже удавалось обезвреживать российские истребители.
Скорее всего, так же было уничтожено и этот российский борт Су-34. Или, не исключаю возможности, что это могли также сделать, используя некоторые системы авиационного поражения,
– высказался Роман Свитан.
Украина уже имеет достаточно хорошую авиацию, которой можно обезвреживать вражеские истребители.
28 января 2026 года стало известно, что Россия потеряла сразу два боевых самолета, речь о Су-30 и Су-34. Майор запаса Алексей Гетьман предположил, что их могли уничтожить или дальнобойными ракетами "воздух-воздух", или из засады с помощью замаскированных наземных ЗРК. Это бы объяснило, почему российская авиация, которая считала эти районы безопасными, понесла неожиданные потери.
Свитан подытожил, что для россиян потеря Су-34 – является очень болезненной, а для Украины – это приоритет, ведь тактическая авиация противника уменьшит применение КАБов по территории нашего государства.
Украина уже уничтожала стратегическую авиацию России: что известно?
25 сентября 2025 года украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-34. Перед поражением самолеты сбросили управляемые авиабомбы, а уже через несколько минут после захода на рубеж пуска появилась информация об исчезновении одного из бортов. Позже Воздушные силы ВСУ подтвердили его сбитие.
В ночь на 17 октября 2025 года во время отражения атаки беспилотников российская ПВО, вероятно, уничтожила собственный истребитель Су-30СМ над оккупированным Крымом. По данным Военно-морских сил Украины, экипаж катапультировался после воспламенения двигателей и выжил.
28 января 2026 года появились сообщения о потере Россией по меньшей мере двух боевых самолетов – Су-30 и Су-34. Один из них могли поразить вблизи острова Змеиный. По предварительным данным, экипаж одного из бортов мог погибнуть.