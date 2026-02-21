Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что самая большая проблема для любых наземных войск – это авиационные удары. Противник использует такой механизм, чтобы разрушать систему обороны Украины.

Чем Украина могла сбить истребитель Су-34?

Роман Свитан отметил, что нет ни одной системы обороны, которая могла бы достаточно долго выдержать удары КАБами. Вражеский истребитель Су-34 преимущественно использует именно такое оружие.

У россиян этих самолетов примерно сотня. Их основная задача – это бомбардировка. Поэтому для нас важно или уничтожить, или отогнать эти самолеты от линии боевого соприкосновения,

– сказал он.

Если удастся это делать, то наземные войска Украины будут в безопасности.

Летчик-инструктор отметил, что вытеснять вражескую авиацию нужно с дальности более 50 километров. Для этого можно использовать зенитно-ракетные комплексы в режиме засады.

Используя такой метод, ранее Украине уже удавалось обезвреживать российские истребители.

Скорее всего, так же было уничтожено и этот российский борт Су-34. Или, не исключаю возможности, что это могли также сделать, используя некоторые системы авиационного поражения,

– высказался Роман Свитан.

Украина уже имеет достаточно хорошую авиацию, которой можно обезвреживать вражеские истребители.

Важно! 28 января 2026 года стало известно, что Россия потеряла сразу два боевых самолета, речь о Су-30 и Су-34. Майор запаса Алексей Гетьман предположил, что их могли уничтожить или дальнобойными ракетами "воздух-воздух", или из засады с помощью замаскированных наземных ЗРК. Это бы объяснило, почему российская авиация, которая считала эти районы безопасными, понесла неожиданные потери.

Свитан подытожил, что для россиян потеря Су-34 – является очень болезненной, а для Украины – это приоритет, ведь тактическая авиация противника уменьшит применение КАБов по территории нашего государства.

Украина уже уничтожала стратегическую авиацию России: что известно?