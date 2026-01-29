Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что есть два варианта, как могли уничтожить российские самолеты. Потерю бортов подтвердили и пропагандисты и выдвинули свои объяснения.

Смотрите также Перехватывает "Шахеды" на скорости более 300 километров в час: на что способен новый дрон TechEx – репортаж



Как могли поразить российские Су?

В первом варианте должна быть дальнобойная ракета воздух-воздух. Например, у россиян есть достаточно старые и неточные ракеты, которые летают на расстояние 300 километров. Если Украине передали средства не на 60 – 80 километров, а хотя бы на 200, то тогда можно подлетать и сбивать.

Обычно, россияне летают в зонах, которые они считают безопасными, где нет покрытия наших средств противовоздушной обороны. К тому же они знают, что у нас нет ракет воздух-воздух и таких, которые стреляют на дальнее расстояние. Поэтому были уверены, что ничего страшного во время полета не произойдет.

Второй вариант уничтожения – это, то что мы видели с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Дело в том, что определенные средства противовоздушной обороны, наземные ЗРК, маскируясь, подтягиваются ближе к линии фронта и не включаются,

– объяснил Алексей Гетьман.

Когда радиолокационная станция зенитно ракетного комплекса не работает – его очень сложно вычислить, к тому же он замаскирован. Когда самолет подлетает в зону поражения, то все включается, а из этой засады можно делать пуски. На это нужно несколько минут.

"Пуски делаются одновременно одной, двумя или тремя ракетами, чтобы у российского самолета не было шанса уклониться. Сразу даже может быть поражение артиллерией. Так было с самолетом ДРЛВ. Россияне были удивлены, потому что там, где он летал, не должно было быть наших зенитно-ракетных комплексов", – подчеркнул майор запаса.

Итак, есть два варианта: атака из засады иностранными зенитно-ракетными комплексами, или атака с воздуха другими ракетами.

У России серьезные проблемы в авиации