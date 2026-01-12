Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук подчеркнул 24 Каналу, что это не означает, что не будет очередных атак стратегической авиацией. Однако Украина знает, как им противодействовать.

"Одна из наиболее вероятных причин – технический сбой, до решения которого россияне запретили использование этой техники. Это очень старая техника, которая не подлежит восстановлению. Это не значит, что не будет новых очередных ударов ракетами стратегической авиации врага, что они перестанут засыпать нас КАБами с авиации. Но есть способы влиять на врага, их знают наши спецслужбы", – сказал он.

Какие проблемы с авиацией врага?

Павел Лакийчук отметил, что у россиян по разным видам авиации другая ситуация. Для Су-24 нет восстановительного парка. Су-34 – более новые, больше используются и находятся в производстве сейчас. Поэтому их восстановление возможно.

Есть определенные проблемы по этим истребителям, бомбардировщикам. В частности, относительно комплектующих и систем западного производства, которые они успели поставить на своих самолеты в начале 2010-х годов. Однако в нынешних условиях это все уже не работает.

С другой стороны, есть очевидная тенденция к деградации российской авиационной промышленности. Не только благодаря дронам Украины. Там целый ряд проблем и кадровых, и технологических,

– подчеркнул эксперт.

Почему Россия не применила стратегическую авиацию?