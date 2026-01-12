Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук підкреслив 24 Каналу, що це не означає, що не буде чергових атак стратегічною авіацією. Однак Україна знає, як їм протидіяти.

"Одна з найбільш вірогідних причин – технічний збій, до розв'язання якого росіяни заборонили використання цієї техніки. Це дуже стара техніка, яка не підлягає відновленню. Це не означає, що не буде нових чергових ударів ракетами стратегічної авіації ворога, що вони перестануть засипати нас КАБами з авіації. Але є способи впливати на ворога, їх знають наші спецслужби", – сказав він.

Які проблеми з авіацією ворога?

Павло Лакійчук зазначив, що у росіян щодо різних видів авіації інша ситуація. Для Су-24 немає відновлювального парку. Су-34 – новіші, більше використовуються та перебувають у виробництві зараз. Тому їхнє відновлення можливе.

Є певні проблеми щодо цих винищувачів, бомбардувальників. Зокрема, щодо комплектуючих і систем західного виробництва, які вони встигли поставити на своїх літаки на початку 2010-х років. Однак у нинішніх умовах це все вже не працює.

З іншого боку, є очевидна тенденція до деградації російської авіаційної промисловості. Не тільки завдяки дронам України. Там ціла низка проблем і кадрових, і технологічних,

– підкреслив експерт.

Чому Росія не застосувала стратегічну авіацію?