Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что их есть несколько. В частности, говорится о последствиях операции "Паутина" и западных санкциях.

Почему россияне отказываются от ударов со стратегической авиации?

По словам исполнительного директора, ключевую роль в способности России продолжать боевые действия играет Китай. Пекин пытается спасти различные образцы вооружения, но не заинтересован в восстановлении мощности российской стратегической авиации.

Кроме того, в ходе операции "Паутина" 1 июня 2025 года Украина повредила более 40 самолетов, это изменило цифры статистики, сколько Россия способна запускать ракет. Раньше это были цифры от 100 единиц, а сейчас мы видим наращивание применения дронов и ракет с наземных платформ. За последний период все реже появлялись сообщения о вылете стратегической авиации с "Энгельса".

Интересно! Источники 24 Канала со ссылкой на западные спецслужбы сообщили, что Россия до сих пор не может восстановить свой потенциал стратегической авиации именно из-за операции "Паутина".

Теперь "живая" стратегическая авиация передислоцирована на Дальний Восток в районе аэропорта "Белая". Она взлетает и должна преодолеть 4 – 5 тысяч километров, чтобы выйти на стартовые позиции. Иногда она не долетает – авиация старая и постоянно возникают проблемы. Кроме того, мы атакуем стратегические предприятия и необходимые комплектующие. Если авиация отстрелялась, садится на аэродроме, заправляется и летит обратно. Эта логистика ее истощает,

– подчеркнул он.

Жмайло добавил, что ответ на вопрос, или российская стратегическая авиация доживает свое, впоследствии мы будем видеть по статистике атак на Украину. Пока ее активность уменьшилась, но окончательно она "отомрет", когда будут фиксироваться вылеты 1 – 2 бортов с большими перерывами.

К счастью, существенной проблемой для России остаются западные санкции, из-за которых враг имеет закрытый доступ к технологиям. Россияне не могут восстановить свой потенциал стратегической авиации, поэтому просто будут пытаться как можно дольше поддерживать ее эксплуатацию.

