МиГ-31К, носитель "Кинжалов", тоже неоднократно поднимался в воздух. Военный обозреватель Василий Пехньо озвучил 24 каналу мнение, что это были тренировочные полеты.

"Если не ошибаюсь, 11 самолетов российской стратегической авиации было применено. Но их пуски так и не состоялись. То есть была исключительно баллистика с Брянщины и дроны. МиГ-31К, носитель "Кинжалов", тоже неоднократно поднимался в воздух как ночью, так и вчера вечером. Очевидно, были тренировочные полеты", – сказал он.

Это подготовка к новым массовым обстрелам?

Василий Пехньо предположил, что это мог быть элемент тренировок, выявления нашей реакции. Очевидно, тестировалось, как украинские зенитно-ракетные войска, радиотехнические войска реагируют на угрозы для того, чтобы составить себе маршруты будущих пролетов.

Интересно, почему взлетала российская стратегическая авиация и не наносила удары, не осуществляла пуски ракет? Почему взлетали МиГ и не было пусков ракет? То есть мне почему-то кажется, что это подготовка к новым будущим обстрелам, – считает военный обозреватель.

Враг использует "Шахеты" и с камерой, и с любыми другими средствами еще дополнительного обнаружения и слежения. Вполне вероятно, что оккупанты прощупывали какие-то слабые точки для того, чтобы нанести удар более массированно, скоординировано несколько позже.

Что известно о взлетах стратегической авиации России?