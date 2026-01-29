Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що є два варіанти, як могли знищити російські літаки. Втрату бортів підтвердили й пропагандисти та висунули свої пояснення.
Як могли уразити російські Су?
У першому варіанті має бути далекобійна ракета повітря-повітря. Наприклад, у росіян є досить старі й неточні ракети, які літають на відстань 300 кілометрів. Якщо Україні передали засоби не на 60 – 80 кілометрів, а хоча б на 200, то тоді можна підлітати й збивати.
Зазвичай, росіяни літають у зонах, які вони вважають безпечними, де немає покриття наших засобів протиповітряної оборони. До того ж вони знають, що у нас немає ракет повітря-повітря і таких, що стріляють на далеку відстань. Тому були впевнені, що нічого страшного під час польоту не станеться.
Другий варіант знищення – це, те що ми бачили з російським літаком далекого радіолокаційного виявлення А-50. Річ у тому, що певні засоби протиповітряної оборони, наземні ЗРК, маскуючись, підтягуються ближче до лінії фронту і не вмикаються,
– пояснив Олексій Гетьман.
Коли радіолокаційна станція зенітно ракетного комплексу не працює – його дуже складно вирахувати, до того ж він замаскований. Коли літак підлітає у зону ураження, то все вмикається, а з цієї засідки можна робити пуски. На це потрібно декілька хвилин.
"Пуски робляться одночасно однією, двома чи трьома ракетами, щоб у російського літака не було шансу ухилитися. Одразу навіть може бути ураження артилерією. Так було з літаком ДРЛВ. Росіяни були здивовані, бо там, де він літав, не мало бути наших зенітно-ракетних комплексів", – підкреслив майор запасу.
Отже, є два варіанти: атака із засідки іноземними зенітно-ракетними комплексами, або атака з повітря іншими ракетами.
У Росії серйозні проблеми в авіації
Авіаційна галузь потребує взаємодії з іншими країнами, але через санкції росіяни не можуть цього зробити. Тому літаки дедалі частіше ламаються, на бортах виникають аварійні ситуації. У Кремлі не знають, де брати деталі для виготовлення власних суден, а попри обіцянки, змогли створити лише 2 – 3 вітчизняні літаки.
Під час останніх обстрілів України ворог не використовував стратегічну авіацію. Причина в тому, що мовиться про досить стару техніку, яка не підлягає відновленню. Проблеми є з бомбардувальниками, винищувачами, загалом вся авіаційна галузь деградує. Втім це не означає, що стратегічну авіацію взагалі не використовуватимуть для ударів.
Через успішні дії України ворог був змушений відтягнути свої літаки вглиб території. Якщо раніше росіяни злітали з аеродрома "Енгельс-2", то зараз роблять це з Іркутська. Відповідно логістика значно ускладнилася. Серйозно вдарила по спроможностях росіян і операція "Павутина".