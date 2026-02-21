Об этом сообщают телеграм-каналы Exilenova+ і "КиберБорошно".
Смотрите также Антидронные сетки не помогли: СБУ ударила по нефтебазе "Великолукская", на объекте – пожар
Что известно об атаке по заводу в Удмуртии?
В российской Удмуртии атакован Уткинский завод.
Он производит ракеты к "Искандер-М", а также баллистические ракеты "Орешник", межконтинентальные к комплексам РС-24 "Ярс".
Российские мониторинговые каналы подтвердили атаку на Удмуртию. Кроме того, угрозу БпЛА объявляли для значительной части западной России и Крыма.
Местные сообщают, что по заводу прилетели дроны, минимум 3. В сети также публикуют фото выбитых стекол в зданиях неподалеку.
Ограничения были введены в аэропортах Самары, Ижевска, Перми и Чебоксар.
Дроны ударили по Уоткинскому заводу: смотреть видео (внимание, нецензурная лексика!)
Совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман запостил видео пусков ракет "Фламинго", добавив, что контекст будет позже.
Пуски ракет "Фламинго": смотрите видео
OSINT-анализ видео поражений завода / Фото "КиберБорошно"
OSINT-анализ видео поражений завода / Фото "КиберБорошно"
Какие еще регионы России были под ударами недавно?
Вечером 20 февраля в Краснодаре и Анапе раздавались взрывы, под атакой оказались несколько НПЗ. Также пишут об одном пострадавшем человеке. Его госпитализировали с резаными ранами голени и бедра в местную больницу.
Громко было и над Сочи. Жители города сообщали о нескольких взрывах. В аэропорту Сочи задерживались около 20 рейсов на вылет и посадку из-за воздушной атаки.