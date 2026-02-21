Моніторингтові канали пишуть, що дрони, схожі на Shahed, атакують Татарстан. Цікаво, що саме тут розташований завод із виробництва ударних безпілотників цього типу.
Дивіться також У Росії вночі "вибухали" Сочі, Анапа та Краснодар
Що відомо про атаку БпЛА на Татарстан?
Щонайменше три вибухи пролунали у небі над Альметьєвськом. Влада міста повідомила про "спробу масованої атаки БпЛА на виробничі об'єкти" та заявила, що ППО та засоби РЕБ працюють у посиленому режимі та знищують дрони противника.
Через небезпеку в регіоні частково скасували навчальні заняття та масляні гуляння.
️Вже 50 рейсів затримано в аеропорту Казані через обмеження та безпілотну небезпеку. Наразі в аеропорту багато людей, деякі пасажири не можуть вилетіти з вечора. Затримки сягають 14 годин.
Атака дронів на Татарстан: дивіться відео
Росіяни в аеропорту Казані чекають на затримані рейси: дивіться відео
Де ще було "гаряче" 21 лютого у Росії?
- Уночі у Самарській області Росії був приліт по Нефтегорському газопереробному заводу, що спричинило яскраву заграву в небі. Губернатор регіону підтвердив атаку на два промислові майданчики.
- В Удмуртії під український удар потрапив Воткінський завод, який виробляє ракети для "Іскандер-М" і "Орєшник".
- Вранці у Саранську спалахнув завод найбільшої російської електротехнічної компанії. Причини займання невідомі. Підприємство пов'язане з військово-промисловим комплексом Росії.