Вранці 21 лютого мешканці Саранська, столиці Мордовії, повідомили про пожежу на території підприємства ПАТ "Електровипрямляч".
Що відомо про пожежу заводу у Саранську?
Цей завод пов'язаний з військово-промисловим комплексом Росії. Він виготовляє силову електроніку, випрямлячі, інвертори, джерела живлення, перетворювачі та інше спеціалізоване електротехнічне обладнання.
Як мовиться на сайті заводу, ПАТ "Електровипрямляч" – найбільша російська електротехнічна компанія з багатим досвідом у галузі розробок та виробництва силових напівпровідникових приладів і обладнання для потреб багатьох галузей промисловості, енергетики та транспорту.
Підприємство значиться у списках санкцій США, Канади, ЄС, Великобританії, Швейцарії, Нової Зеландії та Японії.
У МНС підтвердили пожежу на заводі, не назвавши причин, пишуть місцеві ЗМІ.
У мережі тим часом поширюють яскраві кадри пожежі. Чорна хмара диму буквально накрила усе місто.
Як горить "Електровипрямляч": дивіться відео
Що відомо про останні удари Росії по Україні?
- Уночі 21 лютого уСамарській області Росії вночі було завдано удару по Нефтегорському газопереробному заводу. Губернатор області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на два промислові майданчики, зазначивши, що постраждалих немає. На підприємстві могли горіти щонайменше 5 резервуарів.
- В Удмуртії був атакований Воткінський завод, який виробляє ракети для "Іскандер-М" і "Орєшник". По заводу прилетіли щонайменше 3 дрони.
- СБУ атакувала нафтобазу "Великолукська" в Псковській області, на місці виникла пожежа.