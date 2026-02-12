Главный инженер компании Fire Point Денис Штилерман показал эксклюзивные кадры запуска оружия украинского производства.
Как происходили пуски "Фламинго"?
Как сообщили в Генштабе ВСУ 12 февраля, Сил обороны ударили по важному для россиян военному объекту. Для атаки применили украинские средства дальнего поражения FP-5 "Фламинго".
Как происходил запуск украинских ракет показал в соцсети Денис Штилерман.
Эксклюзивные кадры вылета FP-5 "Фламинго": смотрите видео
По данным Генштаба, объект расположен вблизи населенного пункта Котлубань в Волгоградской области России. На эксклюзивных кадрах, по словам Штилермана, видно запуск именно "Фламинго" по вражеским целям в том направлении.
Силы обороны запускают "Фламинго" по России: смотрите видео
Какие последствия недавних ударов по врагу?
Как поделились в Генштабе ВСУ, речь идет об ударе по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ ГРАУ минобороны России. Отмечается, что он является одним из крупнейших мест, где российская армия хранит вооружение.
Также взрывы прогремели в российском городе Мичуринск Тамбовской области. Там удар пришелся на оборонное предприятие "Мичуринский завод Прогресс".
Кроме того, на временно оккупированной части Запорожской области поражены склады боеприпасов россиян.