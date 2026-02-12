Главный инженер компании Fire Point Денис Штилерман показал эксклюзивные кадры запуска оружия украинского производства.

Смотрите также "Фламинго" атаковали один из крупнейших арсеналов боеприпасов россиян, – Генштаб

Как происходили пуски "Фламинго"?

Как сообщили в Генштабе ВСУ 12 февраля, Сил обороны ударили по важному для россиян военному объекту. Для атаки применили украинские средства дальнего поражения FP-5 "Фламинго".

Как происходил запуск украинских ракет показал в соцсети Денис Штилерман.

Эксклюзивные кадры вылета FP-5 "Фламинго": смотрите видео

По данным Генштаба, объект расположен вблизи населенного пункта Котлубань в Волгоградской области России. На эксклюзивных кадрах, по словам Штилермана, видно запуск именно "Фламинго" по вражеским целям в том направлении.

Силы обороны запускают "Фламинго" по России: смотрите видео

Какие последствия недавних ударов по врагу?