Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман, вказавши на те, що пуск ракети здійснюється з причіпної платформи.

Українська балістика FP-7 – аналог ATACMS

Головний конструктор пояснив, що вітчизняна балістична ракета FP-7 – це аналог американської ракети ATACMS. Однак за ціною двічі менша. Дальність ураження однакова – до 300 кілометрів залежно від ваги бойової головки. Проте українська розробка не настільки компактна, як американська.

Він зауважив, що всі деталі компанія Fire Point повністю виготовляє самостійно (починаючи від двигунів і завершуючи польотним контролером). Тільки бойову частину їй виготовляють на замовлення. З його слів, виробництво починається ще до кодифікації. Це робиться, аби не допустити просідання по кількості виготовлених одиниць.

Вже був політ. Зараз ми переходимо до тестування на наших "любих" сусідах,

– озвучив Денис Штілерман.

Чому зброя вартує дорого?

Говорячи про вартість балістики, головний конструктор Fire Point зазначив, що вона дорога зокрема через бюрократичне навантаження. Воно, з його слів, воно великим тягарем лежить на оборонних компаніях у всьому світі.

"Якщо говорити про Boeing 747, то від ідеї до першого комерційного польоту був період в 6 років. У випадку Airbus А380 – це зайняло 25 років. Все це через бюрократичне навантаження. Треба мати безліч інженерів, юристів, менеджерів, які заповнюватимуть нікому непотрібні папери. Тестування тривають роками…", – зазначив Штілерман.

Все це, з його слів, накладається на собівартість. Тому навіть найпростіший вид зброї стає дуже дорогим. Через це українська влада, як наголосив співзасновник Fire Point, ухвалила важливе і правильне рішення, коли перекинула цей бюрократичний тягар на кодифікацію БпЛА.

Тому ми все кодифікуємо як дрони: і FP-5 в нас дрони, і FP-7 теж. В нас нема часу кодифікувати це старими методами. Якби ми йшли за тими канонами, які створила військова бюрократія, то ми б досі випробували FP-дрон,

– пояснив Штілерман.

