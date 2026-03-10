Про це в інтерв’ю "Армія TV" повідомив головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман.

Що відомо про нову ракету FP-7?

Ракета FP-7 уже пройшла етап випробувань. Вона здатна уражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів. Водночас інша розробка – FP-9 – матиме ще більшу дальність. Очікується, що її радіус дії сягатиме приблизно 800 кілометрів. Наразі триває підготовка до проведення тестів.

Розробники роблять ставку на зменшення вартості виробництва, щоб забезпечити можливість масового виготовлення таких ракет.

Це буде аналог ATACMS, можливо, навіть із більшою бойовою частиною. Але коштуватиме щонайменше вдвічі дешевше,

– наголосив Штіллерман.

Також передбачається, що ракети запускатимуть із мобільних пускових установок. Їх планують маскувати під звичайні вантажні автомобілі, щоб ускладнити виявлення. За словами розробників, для розгортання такого комплексу потрібно приблизно 15 хвилин.

Що відомо про випробування ракети FP-7?