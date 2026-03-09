Про це йдеться у новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Що відомо про імпорт зброї у світі за останні роки?

До п'ятірки найбільших імпортерів зброї у 2021 – 2025 роках крім України також увійшли Індія, Саудівська Аравія, Катар та Пакистан. У доповіді зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року постачання основних видів озброєнь Україні здійснювали щонайменше 36 держав.

Найбільшими постачальниками стали Сполучені Штати Америки (41% українського імпорту зброї), Німеччина (14%) та Польща (9,4%). Водночас у 2025 році обсяг поставок озброєнь до України був нижчим, ніж у 2023 та 2024 роках. Однією з причин у SIPRI називають скорочення військової допомоги з боку США. Крім того, дослідники відзначають зростання рівня секретності щодо американського експорту озброєнь до України, що ускладнює точну оцінку обсягів поставок.

За даними інституту, у 2025 році щонайменше 25 держав погодилися закупити у США озброєння для подальшої передачі Україні. Йдеться, зокрема, про ракети протиповітряної оборони та керовані авіаційні бомби. Загалом у світі обсяг експорту основних видів озброєнь у 2021 – 2025 роках зріс на 9,2% порівняно з періодом 2016 – 2020 років.

Водночас Росія стала єдиною з десяти найбільших країн-постачальників, у якої експорт зброї суттєво скоротився. Найбільшими експортерами озброєнь у світі залишаються Сполучені Штати Америки, Франція, Росія, Німеччина та Китай. Разом ці п'ять країн забезпечують близько 70% світового експорту озброєнь.

Що відомо про військову допомогу Україні від країн-партнерів?