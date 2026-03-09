Про це йдеться у новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Що відомо про імпорт зброї у світі за останні роки?
До п'ятірки найбільших імпортерів зброї у 2021 – 2025 роках крім України також увійшли Індія, Саудівська Аравія, Катар та Пакистан. У доповіді зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року постачання основних видів озброєнь Україні здійснювали щонайменше 36 держав.
Найбільшими постачальниками стали Сполучені Штати Америки (41% українського імпорту зброї), Німеччина (14%) та Польща (9,4%). Водночас у 2025 році обсяг поставок озброєнь до України був нижчим, ніж у 2023 та 2024 роках. Однією з причин у SIPRI називають скорочення військової допомоги з боку США. Крім того, дослідники відзначають зростання рівня секретності щодо американського експорту озброєнь до України, що ускладнює точну оцінку обсягів поставок.
За даними інституту, у 2025 році щонайменше 25 держав погодилися закупити у США озброєння для подальшої передачі Україні. Йдеться, зокрема, про ракети протиповітряної оборони та керовані авіаційні бомби. Загалом у світі обсяг експорту основних видів озброєнь у 2021 – 2025 роках зріс на 9,2% порівняно з періодом 2016 – 2020 років.
Водночас Росія стала єдиною з десяти найбільших країн-постачальників, у якої експорт зброї суттєво скоротився. Найбільшими експортерами озброєнь у світі залишаються Сполучені Штати Америки, Франція, Росія, Німеччина та Китай. Разом ці п'ять країн забезпечують близько 70% світового експорту озброєнь.
Що відомо про військову допомогу Україні від країн-партнерів?
У лютому після Мюнхенської безпекової конференції Зеленський повідомив про домовленості щодо нових пакетів підтримки для України. Зокрема, військова допомога буде включати ракети для ППО проти балістики, адже в Україні зберігається їх суттєвий дефіцит.
На зустрічі "Рамштайн" країни-союзники взяли на себе зобов'язання щодо поставок Україні зброї у 2026 році на 38 мільярдів доларів. Крім того, оголосили про новий пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів.
Велика Британія залишається надійним союзником для України. Відомо, що країна виділила понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення захисту України, зокрема постачання додаткових ракет і систем ППО.