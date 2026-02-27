Про це повідомив співзасновник компанії Денис Штіллєрман.
Як випробовували ракету FP-7?
Компанія-виробник крилатої ракети FP-5 "Фламінго" Fire Point випробувала свою нову ракету – балістичну FP-7.
Відповідне відео поширив Денис Штіллєрман у X. Його він підписав лаконічно: "Вітаємо FP-7".
Випробування ракети FP-7: дивіться відео
Довідка: FP-7 – це балістична ракета виробництва Fire Point. Її заявлена дальність – 200 кілометрів, а максимальна швидкість – 1500 метрів на секунду, точність має похибку у 14 метрів. Бойове навантаження ракети складає 150 кілограмів. Ракета є аналогом російської C-400.
Що у Fire Point розповідали про FP-7?
Головний конструктор і власник компанії Fire Point Денис Штілєрман заявив, що балістична ракета FP-7 може перейти у серійне виробництво приблизно у травні – сотнями на місяць.
У компанії розробляють й іншу балістичну ракету – FP-9. Та вже має дальність 855 кілометрів, швидкість у 2200 метрів за секунду та бойову частину вже 800 кілограмів. Точність повинна мати відхилення не більше ніж 20 метрів.