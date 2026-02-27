Об этом сообщил соучредитель компании Денис Штиллерман.
Как испытывали ракету FP-7?
Компания-производитель крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" Fire Point испытала свою новую ракету – баллистическую FP-7.
Соответствующее видео распространил Денис Штиллерман в X. Его он подписал лаконично: "Поздравляем FP-7".
Испытания ракеты FP-7: смотрите видео
Справка: FP-7 – это баллистическая ракета производства Fire Point. Ее заявленная дальность – 200 километров, а максимальная скорость – 1500 метров в секунду, точность имеет погрешность в 14 метров. Боевая нагрузка ракеты составляет 150 килограммов. Ракета является аналогом российской C-400.
Что в Fire Point рассказывали о FP-7?
Главный конструктор и владелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что баллистическая ракета FP-7 может перейти в серийное производство примерно в мае – сотнями в месяц.
В компании разрабатывают и другую баллистическую ракету – FP-9. И уже имеет дальность 855 километров, скорость в 2200 метров в секунду и боевую часть уже 800 килограммов. Точность должна иметь отклонение не более чем 20 метров.