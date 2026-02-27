Главный конструктор и владелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что баллистическая ракета FP-7 может перейти в серийное производство примерно в мае – сотнями в месяц.

В компании разрабатывают и другую баллистическую ракету – FP-9. И уже имеет дальность 855 километров, скорость в 2200 метров в секунду и боевую часть уже 800 килограммов. Точность должна иметь отклонение не более чем 20 метров.