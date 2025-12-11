Ракета FP-7 является фактически аналогом ракеты С-400, но с композитной конструкцией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана и технического директора Ирины Терех для BBC.

Когда FirePoint дойдет до массового производства FP-7?

Главный конструктор и владелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что баллистическая ракета FP-7 может быть кодифицирована в Минобороны уже до конца этого года.

Он отметил, что Украина не создавала свою баллистическую ракету из-за целенаправленной политики. Сделать ракету, по его словам, можно было уже давно.

Существенно этот процесс блокировала также бюрократия. Впрочем, с началом войны в Украине значительно ослабло бюрократическое давление на производителей дронов, а потому они и "расцвели", считает Штилерман.

Если будет запрос и будут деньги, то где-то с мая можно перейти к массовому серийному производству – сотнями в месяц,

– говорит он.

Что известно о баллистических ракетах Fire Point?

FP-7 – баллистическая ракета с дальностью 200 километров, скоростью 1500 метров в секунду. Она имеет боевую часть в 150 килограммов и точность с отклонением в 14 метров.

В то же время компания работает над ракетой FP-9, которая имеет дальность 855 километров, скорость в 2200 метров в секунду. Ее боевая часть достигает уже 800 килограммов, а точность имеет отклонение в 20 метров. Она позволит эффективно уничтожать цели в глубоком тылу противника.

