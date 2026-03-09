Так висловився співвзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман під час інтерв'ю на армія TV.
Як тестуватимуть нову українську ракету та що про неї відомо?
В Україні триває розробка нових балістичних ракет. За словами Штілермана, ракету FP-7 найближчим часом можуть випробувати безпосередньо на полі бою.
Будемо на сусідах випробовувати,
– анонсував він.
Очікується, що її бойова частина буде потужнішою, ніж у американської ATACMS, а вартість – приблизно у 2,5 раза нижчою.
Зауважимо, що згідно із заявленими характеристиками, її дальність ураження сягає 200 кілометрів, а максимальна швидкість становить до 1500 метрів за секунду.
Водночас більш далекобійну модель FP-9 планують підготувати до випробувань на початку літа. Її дальність може сягати близько 800 кілометрів. Також зазначається, що перехопити таку ракету буде складно.
Так, її швидкість оцінюють приблизно у 1200 метрів за секунду, що значно перевищує показники російської "Іскандер-М", які досягають швидкості 800 метрів за секунду. За задумом розробників, ракета має бути здатною долати російські системи протиповітряної оборони.
Яку ще зброю створюють українські розробники?
Українська компанія Vyriy працює над створенням розвідувального безпілотника "Славік", який має стати вітчизняним аналогом DJI Mavic. Його розробляють як відносно недорогий дрон, що можна масово виробляти в Україні та зменшити залежність від імпортної техніки.
Водночас, за словами авіаексперта та офіцера ПС у резерві Анатолія Храпчинського, Велика Британія також працює над новою балістичною ракетою Nightfall для України.
Крім того, США, Франція, Німеччина та Велика Британія активно цікавляться українськими оборонними розробками, особливо технологіями безпілотників.