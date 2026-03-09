Так висловився співвзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман під час інтерв'ю на армія TV.

До теми Ракета "Фламінго" долетить і до Москви: чому її так назвали та як вона вже тероризує Росію

Як тестуватимуть нову українську ракету та що про неї відомо?

В Україні триває розробка нових балістичних ракет. За словами Штілермана, ракету FP-7 найближчим часом можуть випробувати безпосередньо на полі бою.

Будемо на сусідах випробовувати,

– анонсував він.

Очікується, що її бойова частина буде потужнішою, ніж у американської ATACMS, а вартість – приблизно у 2,5 раза нижчою.

Зауважимо, що згідно із заявленими характеристиками, її дальність ураження сягає 200 кілометрів, а максимальна швидкість становить до 1500 метрів за секунду.

Водночас більш далекобійну модель FP-9 планують підготувати до випробувань на початку літа. Її дальність може сягати близько 800 кілометрів. Також зазначається, що перехопити таку ракету буде складно.

Так, її швидкість оцінюють приблизно у 1200 метрів за секунду, що значно перевищує показники російської "Іскандер-М", які досягають швидкості 800 метрів за секунду. За задумом розробників, ракета має бути здатною долати російські системи протиповітряної оборони.

Яку ще зброю створюють українські розробники?