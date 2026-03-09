Так высказался соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман во время интервью на армия TV.
К теме Ракета "Фламинго" долетит и до Москвы: почему ее так назвали и как она уже терроризирует Россию
Как будут тестировать новую украинскую ракету и что о ней известно?
В Украине продолжается разработка новых баллистических ракет. По словам Штилермана, ракету FP-7 в ближайшее время могут испытать непосредственно на поле боя.
Будем на соседях испытывать,
– анонсировал он.
Ожидается, что ее боевая часть будет мощнее, чем у американской ATACMS, а стоимость – примерно в 2,5 раза ниже.
Заметим, что согласно заявленным характеристикам, ее дальность поражения достигает 200 километров, а максимальная скорость составляет до 1500 метров в секунду.
В то же время более дальнобойную модель FP-9 планируют подготовить к испытаниям в начале лета. Ее дальность может достигать около 800 километров. Также отмечается, что перехватить такую ракету будет сложно.
Так, ее скорость оценивают примерно в 1200 метров в секунду, что значительно превышает показатели российской "Искандер-М", которые достигают скорости 800 метров в секунду. По замыслу разработчиков, ракета должна быть способной преодолевать российские системы противовоздушной обороны.
Какое еще оружие создают украинские разработчики?
Украинская компания Vyriy работает над созданием разведывательного беспилотника "Славик", который должен стать отечественным аналогом DJI Mavic. Его разрабатывают как относительно недорогой дрон, что можно массово производить в Украине и уменьшить зависимость от импортной техники.
В то же время, по словам авиаэксперта и офицера ВС в резерве Анатолия Храпчинского, Великобритания также работает над новой баллистической ракетой Nightfall для Украины.
Кроме того, США, Франция, Германия и Великобритания активно интересуются украинскими оборонными разработками, особенно технологиями беспилотников.