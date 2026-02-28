В компании впервые показали старт и первый этап полета ракеты FP-7. Как и FP-5 "Фламинго", она создана по принципу максимального упрощения. Что стоит знать об этой украинской разработке, рассказывает Defense Express.

Чем особенна баллистическая ракета FP-7?

FP-7 – ракета с дальностью до 200 километров и боевой частью весом 150 килограммов. Максимальная скорость составляет 1500 метров в секунду или 5400 километров в час.

Высота полета достигает 65 километров, а общее время в воздухе – 250 секунд. Точность поражения цели заявлена на уровне 14 метров.

FP-7 базируется на советской зенитной ракете 48Н6 от российского ЗРК С-400, но с модернизированным корпусом из композитных материалов и новой электроникой и топливом. Аэродинамика и компоновка остались подобными оригиналу, что позволило сократить время разработки.

В отличие от оригинальных 48Н6 или 5В55, где использовался "холодный" или "минометный" старт - ракету сначала подбрасывало взрывным зарядом на высоту 30 метров, после чего включался двигатель, – FP-7 стартует сразу "горячим" двигателем.

Ракета движется по направляющей под углом, а не вертикально, что тоже упрощает запуск и экономит время. Вероятно, рулевые поверхности у FP-7 не складываются. И это также свидетельствует об ускорении работ путем отказа от каких-либо усложнений.

Пусковая установка ракеты тоже максимально проста: она создана на базе стандартного прицепа, как у "Фламинго". Это делает запуск быстрым и позволяет легко маскировать систему.

В общем FP-7 – это баллистическая ракета военного времени, с возможностью позже адаптировать ее под транспортно-пусковой контейнер.

На обнародованном видео показан лишь первый этап полета с ускорением за счет твердотопливного двигателя, топливо для которого разработано Fire Point. Так что, уже можно утверждать, что FP-7 успешно летает.

Учитывая то, что "Фламинго" успешно поразила "Воткинский завод", где делают "Искандер" и "Орешник", разработчик имеет работающие системы наведения.

По заявлению компании, FP-7 должна была пройти кодификацию до конца 2025 года. Текущий статус разработки уточняется.

Что известно о разработке в Украине собственной баллистики?