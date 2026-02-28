Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, когда можно ожидать появления ракети FP-9. Также Владимир Зеленский отметил, что после того, как россияне уничтожили одну производственную линию ракет "Фламинго", ее релокировали и возобновили изготовление оружия.

Смотрите также В Defense Express назвали 4 феноменальные моменты в ударе "Фламинго" по заводу "Искандеров"

Почему FP-9 появится позже, чем FP-7?

Криволап отметил, что, судя по тому, как развивается производство ракет, оформление всей необходимой документации, проведение испытаний, то вполне ожидаемым была новость об окончании испытания ракет FP-7, которая имеет дальность поражения в 200 километров. Вскоре эта ракета должна появиться в наших войсках.

Стоит знать. Дальность поражения ракеты FP-9 составляет до 855 километров. Она имеет скорость 2200 метров в секунду, а ее боевая часть составляет 800 килограммов. Также FP-9 способна подниматься на высоту до 70 километров.

"FP-9 – более сложная ракета, она появится чуть позже. Судя по процессам подготовки, проведения испытаний, подтверждения принятия на вооружение, думаю, что эта ракета появится примерно в сентябре или октябре 2026 года, плюс – минус месяц. Однако то, что FP-9 появится, уже ни у кого нет сомнений", – предположил Константин Криволап.

Авиационный эксперт напомнил, что были сомнения относительно ракеты FP-5 "Фламинго", которая якобы может летать только рядом с "Нептуном", но сейчас очевидно, что все те люди, которые говорили, что Fire Point – это полный бред, теперь расхваливают, какая замечательная ракета "Фламинго" и как блестяще она действует.

Что известно о ракетах, что разрабатывает компания Fire Point?