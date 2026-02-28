Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, коли можна очікувати появи ракети FP-9. Також Володимир Зеленський зазначив, що після того, як росіяни знищили одну виробничу лінію ракет "Фламінго", її релокували і відновили виготовлення зброї.

Чому FP-9 з'явиться пізніше, ніж FP-7?

Криволап зазначив, що, судячи з того, як розвивається виробництво ракет, оформлення всієї необхідної документації, проведення випробувань, то цілком очікуваним була новина про закінчення випробування ракет FP-7, яка має дальність ураження у 200 кілометрів. Невдовзі ця ракета має з'явитися у наших військах.

Варто знати. Дальність ураження ракети FP-9 складає до 855 кілометрів. Вона має швидкість 2200 метрів за секунду, а її бойова частина складає 800 кілограмів. Також FP-9 здатна підійматися на висоту до 70 кілометрів.

"FP-9 – складніша ракета, вона з'явиться трохи пізніше. Судячи з процесів підготовки, проведення випробувань, підтвердження прийняття на озброєння, думаю, що ця ракета з'явиться приблизно у вересні або жовтні 2026 року, плюс – мінус місяць. Однак те, що FP-9 з'явиться, вже ні в кого немає сумнівів", – припустив Костянтин Криволап.

Авіаційний експерт нагадав, що були сумніви щодо ракети FP-5 "Фламінго", яка нібито може літати тільки поруч з "Нептуном", але зараз очевидно, що всі ті люди, які казали, що Fire Point – це повна маячня, тепер розхвалюють, яка чудова ракета "Фламінго" та як блискуче вона діє.

Що відомо про ракети, що розробляє компанія Fire Point?