Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами у Мюнхені, передає 24 Канал.

Чи виготовляє Україна ракети "Фламінго"?

Зеленський зазначив, що кілька днів тому Україна завдала ударів по "Капустиному Яру", де базуються російські БРСД "Орешник". Точні наслідки ще не відомі, але вони є, підкреслив глава держави.

Ракет "Фламінго" в України небагато, президент визнав, що виробництво треба наростити. Нещодавно внаслідок російського ракетного удару була знищена одна виробнича лінія, втім її вже релокували і виробницво відновили.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив 24 Каналу, що "Фламінго" влучила точно у цілі на "Капустиному Яру", а не поруч з ними. Цей полігон є одним з найбільш захищених об'єктів Росії. Там є системи "Бук", С-300, зовсім нещодавно там була ще система С-400.

Україна вдарила "Фламінго" по складу ГРАУ